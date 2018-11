Reino Unido no excluirá a Gibraltar de las negociaciones sobre la relación tras el Brexit

El Gobierno británico ha subrayado que la primera ministra, Theresa May, ha sido "clara" a lo largo del proceso negociador del 'brexit' y no excluirá a Gibraltar de las negociaciones sobre la relación futura con la UE, después de que el Ejecutivo español haya amenazado con votar 'no' al acuerdo de salida de Reino Unido. En concreto, Madrid condicionará su visto bueno al acuerdo de divorcio a que se modifique el artículo 184 del Tratado de Retirada, en el que se apunta que la UE y Reino Unido deberán negociar de manera "expeditiva" las condiciones de la nueva relación, sin mencionar la situación particular de Gibraltar.

Lo que el Ejecutivo español quiere es que tanto en el acuerdo de salida --que es un Tratado-- como en la declaración política sobre la relación posterior entre la UE y Reino Unido quede claro que el futuro de Gibraltar se decide por una negociación entre Reino Unido y España.

Un portavoz del Gobierno británico ha explicado a Europa Press que el borrador conocido la semana pasada "abarca a Gibraltar". "La primera ministra ha sido clara en que no excluiremos a Gibraltar --ni a los otros territorios de ultramar y dependencias de la Corona-- de nuestras negociaciones sobre la relación futura", ha añadido.

Londres quiere "un acuerdo que funcione para toda la familia de Reino Unido", si bien las fuentes consultadas han evitado valorar las últimas advertencias del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell.

La Comisión Europea ha afirmado que está "al tanto" de las preocupaciones de España sobre la falta de claridad jurídica sobre Gibraltar en el acuerdo de salida de Reino Unido de la UE y considera que la posición del bloque está clara en sus directrices de negociación, si bien mantiene la incógnita sobre si cree posible reabrir el pacto para modificarlo como reclama España.

El portavoz jefe del Ejecutivo comunitario, Margaritis Schinas, ha recordado que las directrices de negociación adoptadas en abril de 2017 por los Veintisiete establecen que ningún acuerdo que negocien la Unión Europea y Reino Unido sobre la relación futura podrá aplicarse a Gibraltar si no es con el acuerdo previo de España.