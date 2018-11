Sánchez dice que si no se acuerdan los Presupuestos su vocación de agotar la legislatura 'se verá acortada'

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este martes que si el Ejecutivo no consigue el consenso necesario para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019 su vocación de intentar llegar a final de legislatura se verá "acortada". "Si no llegamos a acordar los PGE, mi vocación de intentar llegar al final de la legislatura se ve acortada", ha reconocido Sánchez durante la inauguración del foro empresarial 'The Spain Summit 2018', organizado por 'The Economist', después de que ayer el secretario general del PSOE, José Luis Ábalos, abriese la puerta a la posibilidad de un 'súper domingo' electoral el 26 de mayo con elecciones generales, europeas, autonómicas y locales.

Pedro Sánchez, Presidente del Gobierno (Gtres)

Sánchez ha subrayado que como presidente del Gobierno decidirá cuándo convocar elecciones generales "en base a un único interés, el interés general del país". "No lo voy a a hacer ni en aras del interés de mi partido ni por supuesto porque lo indique mi partido u otro", ha enfatizado.

En todo caso, ha asegurado que su "vocación" sigue siendo intentar llegar a acuerdo con "todos los grupos", si bien ha lamentado que PP y Cs no quieran saber "absolutamente nada" de las cuentas públicas y que los partidos independentistas planteen "exigencias que nada tienen que ver" con los Presupuestos y que son "imposibles de asumir por un presidente del Gobierno de cualquier estado democrático de derecho". "Están intentando judicializar la política, es inaceptable para cualquier presidente", ha recalcado.

'IMPUGNO LA FRAGMENTACIÓN PARLAMENTARIA SI SIGNIFICA PARÁLISIS'

Asimismo, preguntado sobre si se podría producir una vuelta al bipartidismo, Sánchez ha apuntado que "nunca" ha habido bipartidismo en España, ya que ha habido pocas veces mayorías absolutas, aunque sí mayorías relativas soportadas por partidos nacionalistas.

En este punto, ha repasado los cambios del panorama político español, al que, según ha apuntado, se ha incorporado un partido a la izquierda y dos nuevos a la derecha de corte nacional, un nuevo esquema político que ha rechazado si supone parálisis. "Si significa parálisis, desde luego yo impugno la fragmentación parlamentaria", ha apostillado Sánchez, quien considera que la fórmula política "más positiva" es contar con "gobiernos con profesionales de prestigio de distintos ámbitos".

De igual forma, ha criticado que la mayoría del PP y Cs en la Mesa del Congreso haya paralizado muchas leyes, incluso algunas durante 25 meses, y ha asegurado que el Gobierno tratará de transponer todas las directivas europeas posibles. "La fragmentación parlamentaria es positiva si todos actúan por el interés general y no partidista", ha agregado.

CULPA A PP Y Cs DEL AUGE DE VOX

El líder del Ejecutivo ha criticado que algunos partidos (PP y Cs) están "en campaña permanente", algo que "no es bueno para el país". De hecho, ha dicho no reconocer al presidente de Cs, Albert Rivera, a pesar de que llegó a suscribir un acuerdo con su formación, y es que, en su opinión, "algunos políticos el día de la moción de censura se les paró el reloj y no saben qué decir ni qué hacer".

Frente a la "campaña electoral permanente", pide ser "conscientes de que ha empezado una legislatura política nueva" y que todos los partidos trabajen por la utilidad de la representación parlamentaria que ostentan. También se ha referido a los "brotes de ultraderecha" que se empiezan a ver en España y el auge de VOX, que a su juicio "tiene que ver con el discurso político de PP y Cs en Cataluña y en el tema de inmigración", a pesar de que "ninguno de los dos va na a ser beneficiario por su irresponsable oposición".

Además, ha criticado que un partido de Gobierno como el PP utilice la inmigración para hacer oposición, máxime cuando bajo su Gobierno hubo aumento de flujos migratorios. "Es un error y una enorme irresponsabilidad que alimenta a la bestia de la ultraderecha", ha enfatizado. Por ello, les ha pedido una reflexión sobre su estrategia y que moderen sus planteamientos, ya que "abandonar la moderación solo alimenta la crispación y en consecuencia a la ultraderecha".

Para Sánchez, hasta que no haya elecciones y se vea si hay un 'sorpasso' de Cs a PP o si los 'populares' mantienen su mayoría electoral será "muy difícil" que estas formaciones lleguen a un acuerdo con el Gobierno, ya que "están anteponiendo sus intereses partidistas a los intereses generales".

ACUERDO CON PODEMOS

Por otra parte, sobre el acuerdo presupuestario con Podemos, ha defendido que es "bueno" para España y también ve "bueno" que una fuerza que representa a cinco millones de españoles "asuma la responsabilidad de gobernar desde fuera del poder ejecutivo", así como los parámetros marcados por la UE.

En este sentido, ha recordado que la formación de Pablo Iglesias en su nacimiento abogaba por impugnar la UE y decía que España debía abandonar la zona euro, sin embargo ahora "asumen los límites del Pacto de Estabilidad". "Esto demuestra que el sistema de España es capaz de hacer que incluso partidos que pueden situarse fuera de los márgenes del sistema perfectamente puedan participar en el devenir político e incluso influir en el plan presupuestario", ha remachado.

Mientras que en Italia u otros países algunas fuerzas de origen antieuropeísta cuestionan el Pacto de Estabilidad, en España partidos como Unidos Podemos "han hecho una reflexión de que dentro de los límites de la UE se pueden hacer políticas progresistas y es bueno para España y para Europa", ha concluido.