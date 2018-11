Cadena perpetua para el 'monstruo de Colorado' por matar a su mujer embarazada y a sus dos hijas de 4 y 3 años

Chris Watts, el hombre de 33 años que el pasado mes de agosto mató a su mujer, Shannan, de 34 años y embarazada, y a sus dos hijas, las pequeñas Bella, de 4, y Celeste, de 3, ha sido juzgado en tiempo récord tras haber admitido su culpabilidad. A cambio, los fiscales, abandonaron la petición de pena de muerte con la connivencia de la familia de su esposa. En su lugar, el juez Marcelo Kopcow, que ha llevado el caso, ha dictado cinco cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional para Watts y ha calificado lo sucedido como "el crimen más inhumano y cruel que he manejado entre los miles de casos que he visto”.

Chris Watts durante el juicio en el que ha sido condenado a cinco cadenas perpetuas (Getty Images).

Watts también ha sido sentenciado a 48 años adicionales por la muerte de su hijo no nacido, Nico Lee, y otros 36 años por delitos relacionados con la eliminación de los cadáveres, según informa la 'CNN'. Watts tenía como amante a una compañera de trabajo y le había pedido a Shannan el divorcio, pero nadie entiende que esto le pudiera llevar a cometer un crimen tan atroz. Antes de que fuera condenado, el fiscal general del condado, Michael Rourke, hizo una descripción terrible: "Imaginen el horror en la mente de Bella cuando su padre apagó su vida... Ella luchó por vivir mientras su padre la asfixiaba".

Cabizbajo y sin reaccionar, ni siquiera cuando sus padres dijeron en la sala que a pesar de todo lo seguirían amando, Chris Watts no quiso hacer ninguna declaración. No obstante, uno de sus abogados aseguró que su cliente estaba "devastado" y que "lamenta sinceramente todo esto".

El caso causó una gran conmoción en Estados Unidos. Chris Watts había salido por televisión para denunciar la desaparición de su familia y había pedido ayuda desesperadamente. Para entonces ya había perpetrado los asesinatos: las niñas fallecieron asfixiadas un día antes que su madre, embarazada de 15 semanas y que se encontraba en viaje de trabajo. Watts ocultó sus cadávares en los tanques de petróleo de una refinería en la que había trabajado. Shannan corrió la misma suerte que ellas cuando llegó a casa y fue enterrada en un lugar cercano a las pequeñas, en su caso sin petróleo.

Chris y Shannan Watts formaban junto sus hijas una familia aparentemente feliz (@shanannwatts/Instagram).

La sentencia a Watts se produce apenas unos días después de que la mujer con la que estaba manteniendo una relación extramatrimonial haya hablado para 'The Denver Post'. Nichol Kessinger, de 30 años, contó que se conocieron cuando ambos trabajaban en el departamento medioambiental de una empresa de petróleo y que al principio ella no sabía que estaba casado. "Acábabamos de conocernos", indicó. Luego le dijo que se encontraba en las etapas finales de su divorcio. Cuando desapareció su familia le hizo muchas preguntas y, enseguida, le pareció que algo no encajaba en su historia. Kessinger asegura que en todo momento colaboró con la policía antes de su arresto.

El asesinato de su mujer lo confesó al poco tiempo, si bien la culpó a ella de haber asfixiado a las niñas. Aseguró que al pedirle el divorcio tuvieron una discusión y que poco después la vio por un monitor de bebés estrangulando a las niñas en el segundo piso de su domiclio, por lo que subió la escalera y la mató en un ataque de ira. Un relato que primero los investigadores y ahora su propia confesión y la sentencia han echado por tierra. Aclarado y juzgado lo que sucedió, permanecerán sin embargo ocultos los oscuros motivos que le llevaron a cometer una acción tan monstruosa.