Ábalos no descarta un 'súper domingo' electoral el 26 de mayo, con generales, autonómicas, municipales y europeas

La opción de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decida convocar las elecciones generales junto a las municipales, autonómicas y europeas previstas para el próximo 26 de mayo es una opción posible, ha reconocido este lunes el ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos. "Nada es descartable", ha afirmado Ábalos en los Desayunos de Europa Press preguntado por la posibilidad de este 'súper domingo' electoral en España, que no tiene precedentes en la historia de la democracia española.

José Luis Ábalos, Ministro de Fomento (Efe/Archivo)

Ábalos, que coordina junto al jefe de gabinete de Sánchez, Iván Redondo, el comité electoral que está preparando al partido de cara al 26 de mayo, ha señalado no obstante que en estos momentos el Gobierno está "concentrado" en la aprobación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019, a pesar de que el propio Sánchez ha admitido la posibilidad de no llegar a presentarlos si no tienen visos de prosperar.

Por eso el ministro se ha mostrado partidario de evitar "aventurar nada" en estos tiempos tan "líquidos" de la política. En cualquier caso, Ábalos ha recordado que el instrumento de disolver las Cortes y convocar elecciones --que compete en exclusiva al presidente del Gobierno-- es "muy poderoso".

De ahí que no tenga dudas de que Sánchez lo manejará con "responsabilidad" y convocará "cuando crea que tiene que hacerlo y nunca a presión ni remolque de nadie".

OTOÑO 2019, LA FECHA MÁS PROBABLE

El Gobierno ve posible prolongar la legislatura hasta el otoño de 2019, aún incluso en el escenario de que no haya nuevos Presupuestos. Los meses de octubre o noviembre del año próximo son las fechas que fuentes socialistas apuntan como las más probables, hoy por hoy, en caso de que hubiera adelanto electoral, frente a la posibilidad de celebrarlas antes de las municipales (en marzo o abri) o coincidiendo con las locales, autonómicas y generales.

En ningún momento Ábalos se ha referido a la posibilidad de que el Gobierno pueda agotar la legislatura hasta 2020, entre otras cosas porque nadie piensa que sea posible sin un nuevo Presupuesto. No obstante, el ministro se ha mostrado convencido de que, pese a los "errores" que pueda haber cometido el Ejecutivo de Sánchez, está "convencido" de que los socialistas están llevando a España hacia el "camino más seguro" hacia la cohesión territorial y la restitución de la confianza de los ciudadanos en las posibilidades del país.

Ha destacado el hecho de que la economía española siga creciendo al 2,5%, más que la media de la zona euro, que el paro haya caído por debajo del 15% por primera vez desde 2008, datos que evidencian que España puede crecer "más y mejor". También ha destacado que la situación en Cataluña es mejor que hace un año y se ha quejado de que "España está llena de ruido" que impide escuchar "las señales que de verdad importan".

Ha lamentado en particular que la oposición que representan PP y Ciudadanos actúe "hiperventilada", renunciando a la "serenidad". En su opinión, los que crispan actúan movidos por una "concepción patrimonial del poder" que niega la opción de gobernar al resto de fuerzas políticas, comportamiento que perjudica los intereses generales del país y le hace más vulnerable de cara al futuro.