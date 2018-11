El 'Rey del cachopo' ingresa en prisión a la espera de ser trasladado a Madrid

El abogado del 'Rey del cachopo', Javier Notivoli, ha explicado que su cliente pasará la noche en el Centro Penitenciario de Zuera (Zaragoza), después de no haber podido prestar declaración en el Juzgado de Guardia por constar un auto donde se ordena su búsqueda y detención, así como su inmediata puesta a disposición del Juzgado número 32 de Madrid. En declaraciones a los medios de comunicación a las puertas del Juzgado de Guardia de la capital aragonesa esta tarde, el abogado ha informado de que "no hay opción ni a que declare ni a que no" porque el auto exige la puesta a disposición del Juzgado madrileño. Así, Román permanecerá en Zuera hasta que la juez del tribunal de Madrid considere oportuno su traslado.

"Lo que ordena la ley es que la juez, de Zaragoza, decrete su ingreso en prisión esta noche y, en la mayor brevedad posible, la juez del juzgado 32 de Madrid ordenará su traslado para que preste declaración allí", ha sostenido Notivoli, quien ha podido hablar "largo y tendido" con su cliente durante la tarde.

En la conversación mantenida entre ambos, 'El Rey del Cachopo' se ha mostrado "tranquilo" y ha reiterado que es "inocente" de todos los cargos que se le imputan como presunto autor del asesinato de su novia, Heidi Paz Bulnes, cuyo torso apareció en el interior de una maleta desmembrado y sin senos, en una nave propiedad de Román, en el pasado mes de agosto. Asimismo, el abogado ha comentado que el arrestado le ha asegurado que, "haya lo que haya en el sumario, tendrá explicación razonable porque él no ha matado a nadie". "Tiene asumido que el sumario está secreto y su ingreso en prisión esta noche", ha aseverado Notivoli, quien ha hecho hincapié en que su cliente "lamenta mucho" la muerte de Paz y desea que el culpable del asesinato sea detenido.

César Román ha sido arrestado este viernes en el Restaurante Gerardo de la calle Italia del barrio de Delicias de la capital aragonesa, donde llevaba dos meses trabajando como cocinero con una identidad falsa, bajo el nombre de Rafael Rujano. Había adelgazado, llevaba barba y se había cortado el pelo, además, residía en un piso compartido de la calle Portugal, que ha sido registrado este viernes.

Antes de entrar en el Juzgado de Guardia de Zaragoza, el abogado de César Román ha manifestado que su cliente no había mantenido contacto con sus familiares en condición de detenido, pero sí lo había hecho él, aunque no ha dado más detalles de esas conversaciones al resguardarse en el "secreto profesional". "Creo que su familia más directa está fuera de España", ha aseverado Notivoli, al tiempo que ha lamentado no poder facilitar más datos a la prensa debido al secreto de sumario. "Se trata de un asesinato, no es el robo de un móvil, hay una persona muerta y la justicia está intentando averiguar qué ha pasado", ha alegado.

El conocido como el 'Rey del Cachopo' tenía antecedentes por lesiones, estafa y violencia de género por quebrantamiento de condena. Tanto Policía como el Juzgado madrileño habían expedido este viernes sendas órdenes de búsqueda, después de que ayer se desvelara que las pruebas de ADN han determinado que el torso de una mujer, sin miembros ni pechos, encontrado en el interior de una maleta en Usera, era el de su novia.