Quién es Mira Ricardel y por qué Melania Trump ha hecho que su marido la despida de la Casa Blanca

"You're fired" ("Estás despedida"). Así era como el ahora presidente estadounidense, Donald Trump, comunicaba a los concursantes de su reality show 'El aprendiz', que debían abandonar el programa, que arrancó en 2004 y en el que competían por acabar dirigiendo una de las empresas de su imperio corporativo. Mira Ricardel, hasta hoy asesora adjunta de Seguridad Nacional, forma ya parte del numeroso 'elenco' de altos cargos del Gobierno estadounidense que han escuchado esas palabras de boca del presidente. Solo que en su caso, ha sido la primera dama, Melania Trump, la que se ha encargado personalmente de recomendar su despido. ¿Por qué?

Mira Ricardel, en una imagen de archivo (Getty Images).

En sus siete meses en el cargo, Mira Ricardel se ha granjeado más enemistades que simpatías porque al parecer no trataba debidamente a sus subordinados, conspiraba contra otros funcionarios de la Casa Blanca que no le gustaban o incluso acosaba a los que trabajaban con ella. Pero nada de eso es el motivo de que haya acabado fuera de su relevante puesto (aunque se le asignará otro -que no ha trascendido- dentro de la Administración estadounidense). No. Melania Trump en persona está detrás de su despido, que pidió públicamente a través de una nota de prensa emitida por su oficina, un hecho insólito hasta ahora.

El comunicado hecho público por la oficina de la primera dama aludía literalmente a que ella no era digna de trabajar en la Casa Blanca. Pero los motivos no estaban claros. Al parecer, durante el reciente viaje de Melania a África, tuvieron una discusión sobre el orden en el que debían sentarse por motivos de seguridad, algo que disgustó profundamente a la primera dama y que acabó por filtrarse a la prensa, lo que la disgustó aún más.

La primera dama, Melania Trump, durante su reciente visita a África (Getty Images).

Pero más allá de eso, se dice que Mira Ricardel está detrás de otras filtraciones a la prensa incómodas o directamente inconvenientes para Melania Trump, como el hecho de que gastase grandes sumas de dinero público en alojarse en un hotel en el que ni siquiera pasó la noche durante el mencionado viaje al continente africano.

Su actitud descrita por fuentes conocedoras de los enfrentamientos como "desafiante" y "obstinada" con la primera dama ha sido determinante en su despido. Pese a que se dice que los intereses de Melania Trump no tienen demasiado que ver con los de su marido y que raramente la primera dama se inmiscuye en asuntos relacionados con las labores ejecutivas de Donald Trump, parece que a los motivos políticos, en esta ocasión, se han sumado otros de índole más personal -en este caso la manifiesta antipatía que sentía por ella Melania Trump-, para que Donald Trump haya prescindido de esta alta ejecutiva.