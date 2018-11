Fernando Grande Marlaska desvela que Pedro Sánchez le pidió ser candidato a la alcaldía de Madrid antes de la moción de censura

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska ha desvelado este jueves, durante su intervención en los Desayunos Informativos de Europa Press, que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le pidió que fuera el candidato del PSOE a la alcaldía de Madrid tres semanas antes de que prosperara la moción de censura. Marlaska no ha querido desvelar qué habría respondido en caso de que no se hubiera convertido en presidente del Gobierno y ha alegado que en los futuros hipotéticos de la vida a veces se cruzan accidentes que te cambian todo y a él se la han cambiado.

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska (Europa Press).

El ministro del Interior ha explicado que la razón por la que conoció al ahora presidente del Gobierno fue precisamente porque tres semanas antes de la moción de censura Pedro Sánchez le dijo que "estaba interesado" en que él fuera el candidato del PSOE a la alcaldía de Madrid,

Sin embargo, y una vez que Sánchez ganó la moción de censura y se convirtió en presidente del Gobierno propuso a Marlaska ser ministro del Interior. "El presidente evaluó posteriormente mis aptitudes o lo que él entendía que eran mis aptitudes y me designó o me pidió que asumiera la cartera de Interior y yo la he asumido con un orgullo tremendo porque formar parte de este Gobierno de España es un orgullo", ha precisado.

Admite que supone "mucha responsabilidad" pero que "colma" sus pretensiones como ciudadano después de llevar 30 años en la función publica, algo que considera esencial para "generar un país cohesionado, sin perjuicio de la cooperación con las empresas privadas". Ha admitido que "pocas veces a un niño de un barrio de Bilbao" se le da esa oportunidad.

No obstante, el ministro del Interior no ha querido dar ninguna pista sobre qué hará en caso de que Pedro Sánchez le vuelva a proponer que encabece la lista para la alcaldía de Madrid. "Creo que el presidente ya tomó la decisión de proponerme al Ministerio del Interior", ha zanjado.

Y tampoco ha querido revelar qué le habría dicho al secretario general del PSOE en caso de que la moción de censura no hubiera prosperado. "Ya sabes que en esos futuros hipotéticos la vida un accidente te la cambia, entonces a mi me la ha cambiado", ha concluido.