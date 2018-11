El anuncio de la Lotería de Navidad 2018: ¿Y si todos los días te toca el Gordo... y no tienes con quién compartirlo?

El anuncio más esperado del año es esta vez una versión patria y lotera de la película 'El día de la marmota', que en su día protagonizó Bill Murray y en la que una y otra vez, al levantarse, era el mismo día y ocurría exactamente lo mismo. Pues a Juan, el protagonista del anuncio de la Lotería de Navidad 2018 le sucece lo mismo, pero con la lotería. En '22 otra vez', que es el título del corto del que saldrán los spots televisivos, a este señor huraño, que vive solo, que está enfadado con su hermano y es egoísta e insolidario, le toca un décimo de lotería que compra a última hora porque se lo ofrece la dueña del bar donde suele desayunar. Y le vuelve a tocar un día, y otro día, y otro día... siempre igual...

A Juan le toca la lotería todos los días (Loterías y Apuestas del Estado).

Este bucle, que puede parecer afortunado, se acaba volviendo una pesadilla para su protagonista. Primero, Juan se sorprende de estar viviendo el día 22 otra vez. Luego, aprende. El segundo día, compra más décimos para que su premio sea mayor. El tercer día 22 consecutivo, se hace con todos los décimos que es capaz de conseguir del número en el que sabe que recaerá la fortuna.... Y así sucesivamente. Y se le ve celebrar, solo en su salón, la suerte que se empecina en volver día tras día a su lado.

RELACIONADO: En el anuncio de 2017 el Gordo le tocaba... ¡a una marciana!

Hasta que se cansa. Se harta. No le ve la gracia al asunto. Y no puede salir del bucle. No puede, hasta que cambia inesperadamente el guión. Hasta que Juan, este hombre hosco, malencarado, maleducado y de una bien merecida soledad, empieza a comportarse de otra forma. Hasta el día en que decide, en la barra del bar donde está a punto de enterarse una vez más de que le ha tocado la lotería, llevar a cabo una buena acción que cambiará su destino... y el de alguien más. Porque, como siempre en los últimos años, en este anuncio de lotería se apela a los buenos sentimientos y a que el mejor premio es compartir la alegría. Eso sí, con un toque de humor.

No en vano, el corto '22 otra vez' está firmado por el director Javier Ruiz Caldera, autor, entre otras comedias, de 'Anacleto, agente secreto', 'Tres bodas de más', 'Promoción fantasma' o 'Súper López'. El protagonista es el actor Luis Bermejo.

SE REPARTIRÁN 2.380 MILLONES, IGUAL QUE EN 2017

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2018 repartirá el próximo 22 de diciembre un total de 2.380 millones de euros en premios, lo que supone la misma cantidad que el año pasado, y los agraciados con el 'Gordo' recibirán 400.000 euros al décimo, con 680 millones de euros a repartir con este premio principal. El segundo premio ascenderá a 1,25 millones de euros por serie (125.000 euros al décimo) y el tercero será de 500.000 euros a la serie (50.000 euros al décimo).

RELACIONADO: La ilusión de Carmina protagonizó el anuncio de 2016

Además, como el año anterior, habrá dos cuartos premios de 200.000 euros (20.000 euros al décimo) y ocho quintos de 60.000 euros (6.000 euros al décimo). También habrá 1.794 premios de 100 euros al décimo. Así lo ha dado a conocer este miércoles 14 de noviembre el nuevo presidente de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), Jesús Huerta Almendro, durante la presentación del sorteo de 2018 y su campaña publicitaria en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid.