Reino Unido y la Unión Europea alcanzan un principio de acuerdo sobre el 'brexit'

El Reino Unido ha llegado a un acuerdo a "nivel técnico" con Bruselas sobre las condiciones de la salida británica de la Unión Europea (UE), 'brexit', prevista para el próximo 29 de marzo, según avanzó hoy la cadena pública 'BBC'. La primera ministra británica, Theresa May, prevé presentar mañana ese acuerdo a su Gabinete de ministros y lo someterá más adelante a votación en el Parlamento.

La bandera de la Unión Europea ondea a las puertas del Parlamento británico en Londres Reino Unido (EFE/Archivo)

Según apunta el diario 'The Guardian', May se reunirá este mismo martes por separado con todos sus ministros para darles a conocer los principales documentos del pacto, aunque no les permitirá que se los lleven a casa. Se trata de un texto a nivel técnico, acordado en el diálogo intensivo que se ha llevado a cabo esta semana entre negociadores comunitarios y británicos, señalana la 'BBC'. Este mismo acuerdo afectaría al futuro de la frontera irlandesa una vez se cumpla la salida del Reino unido de la UE, según han informado dos fuentes a la televisión pública irlandesa 'RTE'.

RELACIONADO: Más noticias sobre el 'brexit'

El Reino Unido abandonará la Unión Europea (UE) el próximo 29 de marzo, pero prevé mantenerse durante cerca de dos años integrado en estructuras comunitarias como el mercado único y la unión aduanera. Los conservadores euroescépticos han criticado la posibilidad de extender esa transición más allá de 2020, en parte porque eso podría implicar la obligación de participar en el siguiente presupuesto de la UE, que entrará en vigor en enero de 2021 para un periodo de siete años.

May confía sin embargo en que dejar abierta la posibilidad de alargar la permanencia en el mercado comunitario facilitará el acuerdo con Bruselas sobre el futuro estatus de la frontera en Irlanda del Norte, el principal escollo que impide que ambas partes firmen el acuerdo sobre las condiciones de la salida británica del bloque.