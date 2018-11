Investigan la misteriosa desaparición de una mujer de Alicante que viajó a Ibiza en busca de trabajo

Su nombre es Nuria Ester Escalante, tiene 52 años, y su familia la busca desde hace dos semanas, hace tres viajó desde Alicante hasta Ibiza en busca de trabajo, pero no han logrado contactar con ella desde el pasado 31 de ocubre. Según el 'Diario de Ibiza', sus seres queridos se comenzaron a inquietar cuando, tras varios días en las Islas Baleares, Ester no había vuelto a ponerse en contacto con ellos. Les extrañaba no tener noticias de ella, y su teléfono esta apagado o fuera de cobertura.

Nuria Ester Escalante en dos imágenes de su Facebook

Al parecer, la mujer viajó en busca de trabajo, aunque no era la primera vez que se desplazaba a la isla por motivos laborales. Ya había trabajo en el sector de la hostelería o como vigilante de seguridad en otras ocasiones. Según el diario, Nuria Ester viajó de nuevo hace tres semanas y se instaló en casa de un amigo de sus hijos. Aaron Berenguer, uno de ellos, ha pedido la colaboración de cualquier persona que pueda saber o dar información sobre el paradero de su madre.

Nuria Ester Escalante es vecina de Sant Joan d'Alacant, y su familia la busca sin descanso en espera de obtener cualquier información sobre ella.