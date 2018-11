¡Enhorabuena! Los Radford dan la bienvenida a Bonnie-Raye, su hija número 21

Máxima felicidad en casa de los Radford, la familia más numerosa del Reino Unido, que ha dado la bienvenida a Bonnie-Raye, su bebé número 21. Chris, Sophie, Chloe, Jack, Daniel, Luke, Millie, Katie, James, Ellie, Aimee, Josh, Max, Tillie, Oscar, Casper, Hallie, Phoebe, Archie y Alfie ya pueden disfrutar de su nueva hermanita, Bonnie-Raye. Lejos de mostrar cansancio, la 'súper mamá' de familia, Sue Radford, se muestra exultante y ha sido ella quien ha divulgado la noticia en sus redes sociales: la 'peque' nació el pasado día 6, con 3,7 kilogramos de peso, y ambas se encuentran perfectamente.

La familia Radford en una reunión familia en noviembre de 2017 (The Radford Family / Facebook).

A sus 43 años y tras 20 partos, Sue tardó tan solo 12 minutos en dar a luz. Según ha contado a 'The Sun', el resto de sus hijos estaban emocionados y se peleaban por ser los primeros en abrazarla. "Es un momento precioso cuando traes un recién nacido a casa y todos los demás hacen cola para cogerla en brazos". En este caso podría ser además la última vez, porque tanto Sue como su marido Noel, de 47, han decido que no tendrán más hijos."Algunos deciden parar tras dos o tres niños.. Nosotros lo hacemos después de 21", bromea él. Aunque nunca se sabe... cuando nació Archie anunciaron que no tendrían más y, sin embargho, ¡aquí está Bonnie-Raye!

La historia de los Radford es tan particular como conocida en el Reino Unido: nunca se plantearon formar una familia numerosa. Su primer hijo nació cuando Sue apenas tenía 14 años y sus familias les animaron a darlo en adopción, pero ellos decidieron seguir adelante y así sentaron las bases de la hermosa familia que son ahora. La pequeña Bonnie se llevará 30 años con el mayor de sus hermanos, Christopher. Además, con tan solo unos días de vida ya es tía: la hija mayor de los Radford, Sophie, ya tiene tres hijos.

Bonnie-Raye, la bebé número 21 de los Radford (The Radford Family / Facebook).

Los Radford regentan un exitoso negocio de pastelería con el que logran mantener a su familia, si bien ni el control de los gastos ni la organización del hogar resultan fáciles: se gasta unos 400 euros a la semana en la lista de la compra y pueden consumir hatsa 18 litros de leche al día. Aunque Sue se muestra enamorada de su última bebé, asegura que tras 811 semanas de su vida embarazada, no cree que vaya a añorar este estado. "La ropa premamá irá a la basura en breve". Por fin sueñan con pasar página y empezar a disfrutar de los nietos.