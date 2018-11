El joven que sobrevivió a la masacre de Las Vegas en 2017 y que ha muerto en el tiroteo de California

Telemachus Orfanos era un joven de 27 años que hacía un año había sufrido en primera persona la masacre de Las Vegas el 1 de octubre de 2017, en donde 58 personas murieron en un festival de música country cuando un hombre disparó contra la multitud. Ahora, este jueves, la tragedia se ha vuelto a repetir, un exmarine ha asesinado a trece personas que asistían a una fiesta universitaria en el bar Borderline de Thousand Oaks, en California . Y entre las víctimas estaba Telemachus.

Telemachus Orfanos (a la derecha) tenía 27 años (elemachus Orfanos/Facebook).

Su madre, Susan Orfanos, se mostró contundente en contra de las armas de fuego: 'Quiero control de armas', dijo a la cadena norteamericana ABC. 'No quiero oraciones, no quiero condolencias, yo quiero control sobre las armas. Ojalá que nadie me mande más oraciones, lo que quiero es control de armas'. En un vídeo, se puede ver la desolación y angustía de Susan porque la historia se haya vuelto a repetir por segunda vez.

El autor del ataque es Ian David Ling, un exmarine de 28 años de edad que también ha fallecido. En el local se celebraba una fiesta de country cuando el joven entró al local y realizó una veintena de disparos de forma indiscriminada. Entre las víctimas se encuentra el agente Ron Healus, que formó parte del equipo enviado a la zona y que, junto a sus compañeros, "intentó neutralizar la amenaza", en palabras de otro responsable de la Policía del condado de Ventura, Garo Kuredjian.