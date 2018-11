Los Mossos d'Esquadra detienen a un francotirador que planeaba matar a Pedro Sánchez

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un vigilante de seguridad, experto tirador y con licencia de armas, que presuntamente planeaba matar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, según han informado a Europa Press fuentes de la policía catalana. El detenido, de 63 años y vecino de Terrassa (Barcelona), fue arrestado hace tres semanas y tras pasar a disposición del Juzgado de Instrucción 3 de Terrassa ingresó en prisión preventiva, según publica 'Público'.

El francotirador quería vengarse de Pedro Sánchez (Gtresonline).

Según el citado medio, Manuel Murillo Sánchez planeaba atentar contra el presidente como venganza por la orden de exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos, y en su domicilio tenía un arsenal de 16 armas de fuego, con rifles de precisión y un subfusil de asalto. Concretamente, se localizó un fusil de asalto militar Cetme, un subfusil ametrallador Skorpion vz. 61, y cuatro rifles de precisión, además de que en el coche guardaba dos pistolas, una modificada e ilegal.

Era el mejor tirador de un club de tiro olímpico, y supuestamente tenía conocimientos para modificar e incluso construir armamento. En el momento de su detención confesó sus intenciones y actualmente está en prisión incondicional en la cárcel de Brians 2, en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona).

Manuel M.S. frecuentaba ambientes ultraderechistas, pero no tenía antecedentes por ningún acto violento, por lo que no estaba fichado por la Policía. Por su profesión y su afición deportiva no llamaba la atención que llevara pistola, por lo que hubiera sido difícil detectarlo de no ser por la delación de otra persona: el detenido había contado sus planes en grupo de WhatsApp.

Al parecer, pasó de las críticas al PSOE y a Pedro Sánchez a directamente pedir apoyo logístico para cometer el magnicidio. También trataba de hacerse con la agenda de actos presidenciales para seguir los pasos de Sánchez. "Estoy dispuesto a sacrificarme por España", dejó escrito. Según él, no le importaba después ser capturado.

Precisamente este miércoles Sánchez se refirió a la exhumación de los restos de Franco y admitió que "el procedimiento administrativo" podría retrasarla hasta diciembre o enero de 2019. "Lo que es evidente es que se va a proceder a la exhumación del dictador". El jefe del Ejecutivo insistió en que la intención del Gobierno, que este jueves en el Consejo de Ministros acordará los últimos pasos, es que el proceso sea "lo más garantista posible".

A lo largo de la mañana ha trascendido que Manuel Murillo Sánchez también fue campeón de España de 100 kilómetros entre los años 1993 y 1996, compitiendo con el club de atletismo de Rubí (Barcelona). Según han indicado a Europa Press fuentes del entorno deportivo del detenido, "era un buen deportista y una buena persona", y han dicho estar estupefactos al conocer su detención por supuestamente planear un atentado contra el jefe del Ejecutivo.

Han reiterado que en el ámbito deportivo era "ejemplar y estricto" con los entrenamientos y preparación para poder competir en las diversas citas, que además de España, también lo llevó a viajar por otras ciudades del mundo, concursando en Campeonatos de Europa y del Mundo.

Las mismas fuentes han destacado el puesto 14 que consiguió en el Campeonato de Europa de 1997, organizado en Italia, que permitió a España colgarse la medalla de plata en la categoría por equipos. Además, en los años 90 compitió en mundiales y europeos ocupando "buenas posiciones, estando entre los 20 ó 30 mejores" de la clasificación.