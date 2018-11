El generoso gesto del dueño de un pub de Londres con los ancianos que vayan a estar solos en Navidad

Con su generoso proyecto, este humilde pub de Londres dice mucho del gran corazón de su dueño. Pasar fechas importantes como Navidad o Nochevieja sin tus seres queridos se hace duro. Por eso, The Crown and Anchor, un bar situado en el municipio de Bromley, en Londres, ha ideado una bonita iniciativa para que nadie pase Navidad en soledad: abrirá sus puertas para recibir a todos aquellos ancianos que quieran un poco de compañía.

El solidario gesto ya se puso en marcha el año pasado, cuando a Martin Lloyd, dueño del pub, se le ocurrió la idea de compartir el día de Navidad con otras personas que, como él, necesitaran compañía para celebrar, comer, beber y compartir un buen rato. A ese evento acudieron solo 13 personas, pero la comunidad de Bromley se volcó en el proyecto y participó de una u otra manera, aportando servicio de taxis gratuitos, donando comida, bebida y hasta flores para decorar. "Tuvimos voluntarios en la puerta para ofrecerse a lavar platos. Fue un día realmente mágico".

Tras el éxito que finalmente tuvo esa primera vez, The Crown and Anchor repetirá de nuevo este año. Así lo anunció Martin en Facebook, y la reacción de sus seguidores no se hizo esperar. "La publicación se ha hecho viral, el teléfono no ha dejado de sonar en todos estos días con llamadas de personas que nos desean bien y se ofrecen a ayudar", confesó Martin a la web 'Unilad'. "El espíritu de comunidad vuelve a resurgir. Vale la pena hacerlo, es fantástico".

Como novedad, este año, además de comida gratis, el pub pondrá también a disposición de sus comensales un servicio de transporte sin coste alguno.

Según los últimos datos, se estima que una de cada cinco personas mayores de 65 años pasará la Navidad en soledad, bien porque no mantienen contacto con sus familiares o porque no los tiene. La Organización Mundial de la Salud alerta de que la soledad es una de las principales causa del deterioro de la salud en personas mayores.