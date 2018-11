Pedro Sánchez ratifica ante el PSOE que agotará la legislatura con o sin presupuestos

El presidente Pedro Sánchez ha ratificado este lunes ante la ejecutiva del PSOE su propósito de agotar la legislatura y de desarrollar la agenda social de su Gobierno "con o sin presupuestos", ha explicado en rueda de prensa el ministro de Fomento y secretario de la Organización socialista, José Luis Ábalos. Tras asegurar que Sánchez "no renuncia a ningún apoyo" para sacar adelante los presupuestos, Ábalos ha defendido que el proceso judicial contra los líderes independentistas con el debate presupuestario "no se puede vincular, no tiene nada que ver una cosa con otra".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (GtresOnline).

No obstante, Ábalos ha subrayado que lo que prima para el Ejecutivo es poner en marcha la subida del Salario Mínimo Interprofesional, la actualización de las pensiones y las ayudas a los mayores de 52 años, entre otros objetivos, y que cuenta con "instrumentos" para llevarlo a cabo, si su proyecto presupuestario no sale finalmente adelante.

En su comparecencia, el ministro ha vuelto a admitir que la Abogacía del Estado atiende a la política del Gobierno, como órgano dependiente de la Administración que es, pero ha rechazado que eso suponga que "hay injerencia" o que vaya a "pedir un informe que no sea ajustado a derecho".

RELACIONADO: Ciudadanos se desmarca del Partido Popular y desbloquea la tramitación de los Presupuestos

También ha descartado que Sánchez vaya a impulsar una actualización del delito de rebelión, como anunció el pasado mayo, por considerar que "en pleno proceso judicial no cabe plantear esa reforma" del Código Penal.