Así confesó Ana Julia Quezada ante el juez el crimen del pequeño Gabriel Cruz

Entre sollozos, nerviosa, gesticulando... Así sostuvo Ana Julia Quezada su versión del crimen del pequeño Gabriel Cruz, cuya autoría reconoció. El juez, tras escuchar su versión, redactó un auto en el que claramente contradice los hechos sostenidos por Ana Julia, basándose en las pruebas recopiladas por la Guardia Civil. Según la autora confesa del crimen, todo fue fruto de un desgraciado accidente tras una pelea con el niño. Según el juez, todo obedeció a un "macabro plan criminal".

Ana Julia Quezada, con sudadera y capucha roja, durante la reconstrucción de los hechos, en el cortijo de Rodalquilar (GTresonline).

El programa 'Espejo Público' de Antena 3 ha tenido acceso a la declaración de Ana Julia, en la que titubea, confunde palabras y llora. Dice que el niño salió de casa de la abuela después de comer para ir a jugar con unos primos. Unos minutos después, ella se va a pintar la casa de Rodalquilar, que Ana Julia y su entonces pareja, Ángel Cruz, el padre del niño, estaban reformando. Por el camino, se encuentra al niño.

"Le digo: 'Venga, súbete al coche y vente conmigo a Rodalquilar, que me voy a pintar y ahora te traigo'. Y nos fuimos", dice ella. Cuando llegan, ella quita la alarma, sube las persianas, abres ventanas para ventilar y el niño se queda "por fuera" jugando. Y en ese momento comienza la parte más controvertida de su relato, en el que asegura que el niño empieza a insultarla gravemente por no querer entregarle a ella un hacha con el que estaba jugando y que Ana Julia le pidió que dejase porque podía hacerse daño.

"Yo estaba en el salón y entro a otra habitación y veo a Gabriel con un hacha. Le digo: 'Gabriel dame el hacha que te vas a hacer daño, que te puedes hacer daño'. Y me dice, '¡No! No te la doy, que siempre me estás mandado. Y yo no quiero que me mandes, que eres fea. Que yo quiero que dejes a mi padre. Que yo quiero que mi padre se case con mi madre y que te deje a ti. Que tienes la nariz muy fea, que yo no te quiero'. Que no sé qué..."

El juez le pregunta en ese momento si mientras hablaba el niño seguía teniendo el hacha en la mano y ella dice que no se acuerda. "Yo le puse la mano en la boca para que dejara de decirme esas cosas y de chillar, porque estaba chillando". El juez le pregunta si le puse la mano sobre la boca y la nariz y ella asiente: "Sí, le tapé todo". Asegura sin embargo no saber cuánto tiempo permaneció en esa posición. "Cuando ya dejó de chillar y todo le quité la mano de la boca y me acuerdo, sí, que cuando le quité la mano ya el niño no respiraba".

Después, lo dejó y salió de casa "a fumar unos cuantos cigarros". "No sabía qué hacer, me estaba volviendo loca. Lo único que pensaba: '¿Qué le voy a decir yo a Ángel, al padre de Gabriel, que le he quitado lo más grande que tiene...?' Entonces se me ocurre, veo por allí un hacha y digo: 'Pues lo entierro aquí al niño". En ese momento, Ana Julia se confunde y dice un hacha cuando en realidad quería decir una pala, y corrige el error ante el juez, que no se creyó, a la vista de las pruebas recopiladas por la Guardia Civil, ni una sola de sus palabras.