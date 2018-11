Antonio Pampliega, reportero de guerra: 'El día en el que tenga un niño dejaré de jugarme la vida'

Antonio Pampliega podría ser el rostro de una de esas palabras de moda: resiliencia. Secuestrado durante diez meses por una rama de Al Qaeda en Siria en 2016, no solo ha superado la traumática experiencia, sino que sigue dispuesto a hacer el petate para viajar a los lugares más peligrosos del mundo y contarnos lo que ve. Lugares como Afganistán, donde llevan cerca de 30 años en guerra y, desde luego, también saben mucho sobre la resiliencia. En su último libro, 'En las trincheras de la esperanza', Pampliega cuenta la historia del país y de sus gentes a través del hilo conductor de Alberto Cairo, un médico italiano que ha sacrificado toda su vida para llevar un centro de ortopedia en Kabul. Allí cada día ofrece una nueva vida a los miles de discapacitados que arroja la eterna guerra afgana. Un libro para recuperar la fe en el ser humano… incluso en las peores circunstancias.

Antonio Pampliega necesitó apoyo pscológico para superar el secuestro y poder viajar a Afganistán (Víctor Serri / Planeta).

Tras aquel secuestro dijiste que le te sentías culpable. ¿Te sigue pasando?

Cuando me secuestraron yo estaba en un sitio en el que todo el mundo te decía que no debías estar… Y claro que te sientes culpable. Te sientes culpable no por la equivocación, que también, sino por el sufrimiento que estás haciendo pasar a tus padres y a tus hermanos. Ellos no saben cómo estás. Viven con esa pena y esa incertidumbre. Y conocen a amigos tuyos a los que han asesinado. Vivir con eso es complicado. Todo eso se digiere con una psicóloga. ¿A día de hoy me siento culpable? No. A día de hoy entiendo que es mi trabajo. Y por eso estaba ahí.

¿Qué te dijo la psicóloga?

Me planteó una ecuación. Me dijo, 'Antonio, ¿cuántas veces ha ido a una zona de guerra?'. 'Unas 50', le respondí. 'Vale, te han secuestrado una. Es decir, tienes muy pocas posibilidades de que te secuestren'. Claro, te lo tienen que poner así… También me dio técnicas para cuando me diera ansiedad.

Claro, es que este libro, 'En las trincheras de la esperanza', es el primer gran proyecto que haces tras el secuestro y el libro en el que lo contaste…

Sí. Y necesitaba prepararme, sobre todo mentalmente. Después del secuestro viajé. Pero era menos tiempo, países no tan complicados, acompañado… Aquí iba completamente solo. Afganistán además ha cambiado mucho. La última vez que estuve era 2012 y podías salir por la calle a pasear, podías ir a restaurantes. Ahora ni de broma. No puedes salir a la calle sin parecer afgano. Tienes que ir con la barba, vestido como ellos. No hay prácticamente ningún occidental, están todos encerrados.

¿Tuviste allí en algún momento alguna situación incómoda?

No hubo ningún tipo de incidente. Estuve en cinco zonas diferentes de Afganistán. Lo único que sí le decía a Mustafa, que era nuestro traductor, era que intentara evitar las zonas de ministerios, que me daban un poco de miedo.

¿Cómo se lo tomó tu familia cuando les dijiste que te marchabas a hacer este libro?

Regular. Meses antes de que yo me fuera a Afganistán hubo muchos secuestros, atentados suicidas, los talibanes estaban acumulando bastante poder y, claro… ya no les puedes engañar, no les puedes decir 'no va a pasar nada' porque saben que no es verdad. Lo que yo intento hacer es dar la menor información posible. Por ejemplo , ahora he estado en Venezuela y mi madre piensa que he ido a hacer un reportaje sobre Nicolás Maduro y la situación. Y realmente lo que he hecho es un reportaje sobre secuestros… Nunca me han hecho ningún reproche. Tengo muchísima suerte de tener la familia que tengo.

Dices en un momento del libro que eres periodista "para dar voz a los sin voz y para que la sociedad abra los ojos ante lo que ocurre en el mundo". ¿No es un objetivo muy ambicioso?

Ambicioso sería si te dijera que con mi periodismo lo que quiero hacer es cambiar el mundo o parar las guerras. Eso es ambicioso. Lo que yo quiero hacer es que el día de mañana nadie diga en voz alta 'yo no sabía lo que estaba pasando en Afganistán, en Siria, en Somalia…' No. No es que no lo supieras, es que no lo querías saber. Nosotros íbamos y lo contábamos. Si nosotros no vamos a estos sitios - y sé que puede sonar soberbio- , la gente no sabe lo que está pasando en lugares como Afganistán, o Siria, o Yemen. Y eso es un problema porque todo lo que pasa en estos países tiene consecuencias y nos afecta. Al Qaeda con sus campos de entrenamiento en Afganistán, en Siria con las oleadas y oleadas de refugiados que llegan a Europa, en Somalia con los piratas… Todo esto hay que contarlo. Una de las cosas que tiene que tener en cuenta la gente es que la indiferencia mata tanto o más que las balas.

En el libro, Pampliega narra la historia reciente de Afganistán a través de algunos de sus más importantes protagonistas: los discapacitados (Antonio Pampliega).

¿Merece la pena jugarse la vida con malas condiciones de trabajo que hay y que tanto has denunciado?

Mi situación ha cambiado mucho, yo ahora tengo un sueldo digno. Y ahora que voy con un sueldo digno y con todos los gastos pagados valoro mucho más el trabajo que hacía antes. Sacaba un buen reportaje o un buen material sin apenas medios, y eso es de admirar.

Imagino que muchos de tus compañeros siguen igual...

Sí. Siguen igual. Y el periodismo se va a ir a la mierda. Al menos el de guerra y corresponsales extranjeros. Sale supercaro. Billetes de avión, alojamiento, comida… para 35 o 40 euros la crónica es inviable. No, al final nos vamos a extinguir, y esto tiene consecuencias negativas para la sociedad. Sin periodistas no sabes lo que está ocurriendo y te pueden manipular.

¿De veras crees que se van a extinguir?

Nos cansaremos nosotros y vendrán otros que estarán en una o dos guerras. Si quieres tener una vida normal, con tu casa, tus coches, tus críos… no puedes estar dependiendo toda tu vida de lo que te pague un medio de comunicación u otro. Cuando empecé en 2008 me pagaban mucho más que la última vez que he hecho una crónica para un medio de comunicación, que fue en febrero de este año. No puede ser. Al mejor el día que tenga un crío, en ese momento digo 'hasta aquí', no merece la pena seguir jugándome la vida.

Tras la dura experiencia del secuestro, con este libro da la impresión de que buscas la esperanza…

Quería demostrar a la gente que me había conocido a raíz del secuestro que Antonio Pampliega lleva diez años cubriendo zonas de guerra, y no solo es el chaval del secuestro. La prueba es este libro. También buscaba la esperanza, sí. Ya estaba cansado de hablar de miseria. Porque en la guerra hay mucho de eso, pero también hay mucha esperanza. Yo cuando descubro a Alberto Cairo en 2011 me doy cuenta de que su historia merecía un libro. Lleva toda su vida comprometido con los demás. Y es de verdad. No de boquilla.

Alberto Cairo dejó su vida en Occidente y lleva 28 años en Kabul al frente de un centro ortopédico (Antonio Pampliega).

Te preguntas quién va a sustituirle, ¿tú crees que tendrá relevo? ¿que siempre hay gente dispuesta a sacrificarse por los demás igual que parece que siempre hay quien está dispuesto a matar?

Hay gente comprometida, pero no sé si gente dispuesta a sacrificar toda su vida para estar en un país como Afganistán. Los últimos estertores del régimen comunista, la guerra civil entre los muyahidines, los talibanes, la invasión norteamericana y después la llegada del Estado Islámico... En estos 28 años ha pasado todo eso y Alberto ha seguido al pie del cañón. No creo que haya mucha gente por desgracia comprometida para seguir haciendo eso. Mi experiencia con las ONGs no es buena.

Además de la figura de Alberto Cairo, en tu libro salen muchas mujeres que tienen un protagonismo especial…

Sí, he tenido mucha suerte siendo un hombre y extranjero, en una cultura como la afgana, de poder acceder a ellas. Estoy contento por esa parte, porque doy voz a mujeres y son ellas las que acaban gritando: 'el burka en Afganistán no es el problema'. Es una bofetada a la sociedad occidental. Uno de los motivos por los que George Bush invadió Afganistán era para devolverles derechos.

¿Por qué crees qué las hemos abandonado?

El problema ha sido la falta de información de los medios internacionales. El Gobierno español nos vendió que estábamos en misión humanitaria y no era así, ha sido una guerra contra los talibanes durante 12 años, y no ha habido información. Salen imágenes de Kabul de mujeres sin burka, que van al colegio… pero Kabul no es Afganistán. Desde la marcha de las tropas americanas se han cerrado más de 700 colegios, hay más de dos millones de niñas que no pueden ir a clase, el 95 por ciento de las niñas que empiezan primaria nunca acaban secundaria y en el parlamento actual solamente hay un 25 por ciento de mujeres.

¿Hay guerras justas?

No, no. No puede haber guerras justas. Como mucho será democrática, y digo democrática porque en la guerra mueren niños, mujeres, hombres, periodistas…. Pero, jamás, jamás, justa.

¿Y justificada?

Tampoco. Si alguien dice que una guerra es justa o justificada es que jamás ha visto lo que es una guerra o las consecuencias que tiene. Porque las guerras no son solamente los bombardeos, sino todo lo que ocurre después: gente desplazada, hambruna, enfermedades…

¿Y cómo combatirías entonces a los talibanes o a grupos como Estado Islámico o Al Qaeda?

La alternativa para que no aparezcan grupos como Estado Islámico es no bombardear terceros países. Estados Islámico es la consecuencia de la invasión de Irak en 2003. Si nosotros no hubiéramos intervenido no habría nacido en la ciudad de Faluya y no tendríamos el lío que tenemos ahora. En vez de apostar por machacar terceros países y mandarlos a la edad de piedra va siendo hora de apostar por la educación.

¿Debería España dejar de dejar vender armas a Arabia Saudí?

Sí. Y no lo digo yo, lo dice una ley española que fue ratificada en 2007 y firmada por el Rey: España en ningún caso venderá armas a terceros países que estén actualmente en guerra. Y no fomentará la hambruna en terceros países. Que alguien le explique al señor Pedro Sánchez y al señor Mariano Rajoy qué se está haciendo con nuestras armas en Yemen.