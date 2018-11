El jurado popular declara culpable a Patrick Nogueira por el crimen de Pioz

El jurado popular encargado de juzgar en la Audiencia Provincial de Guadalajara el cuádruple crimen de Pioz en agosto de 2016 ha condenado culpable a Patrick Nogueira de las muertes de sus tíos y de los dos hijos de estos, de 1 y 4 años. Tras prácticamente dos días de deliberación, pasadas las 20.00 horas de este sábado, los nueve miembros del jurado popular han trasladado que consideraban a Nogueira culpable de "haber dado muerte" a los cuatro miembros de la familia "intencionadamente".

Patrick Nogueira(EFE).

La deliberación comenzó en la mañana de este viernes y el jurado le entregó a la magistrada el acta del veredicto, aunque esta se lo devolvió por "falta de motivación" en algunas de las respuestas del objeto del mismo, por lo que los miembros del jurado han tenido que volver a deliberar durante la jornada de este sábado. A pesar de que aún no existe sentencia firme, el veredicto abre la puerta a la prisión permanente revisable que defendían las acusaciones y el Ministerio Fiscal para dos de las muertes.

CONSERVÓ SU CAPACIDAD COGNITIVA

El jurado ha considerado también que Nogueira tenía conservada la capacidad cognitiva de discernir en el momento de cometer los hechos, y que "lo hizo porque quería hacerlo" como lo ratifican los propios informes y también los WhatsApp a Marvin, pruebas a las que el jurado le ha otorgado un valor importante. De igual manera, considera que Nogueira era plenamente consciente cuando cometió los hechos y no actuó de manera impulsiva, a pesar de la anomalía cerebral detectada en el PET-TAC, que no interfirió en su capacidad de discernir.

RELACIONADO: Los mensajes que intercambió con su amigo son de una extraordinaria crueldad

En todo caso, el jurado, por unanimidad, ha considerado probados como agravante que no hubo posibilidad de defensa por parte de ninguna de las víctimas, así como el enseñamiento, ya que sus primos presenciaron la muerte de su madre. Por el contrario, no han aceptado ninguno de los atenuantes planteados a lo largo del proceso.

RELACIONADO: La impactante frase del asesino de Pioz que da idea de su 'frialdad'

Además, han señalado que Nogueira intentó huir a Brasil a razón de los hechos que había cometido, insistiendo en que no hubo arrebato. En el único punto en el que este jurado no ha tenido unanimidad es en la llegada de Nogueira con unas pizzas a la casa familiar. De este modo, el jurado no da por probado que el acusado se aprovechara del abuso de confianza con respecto a sus familiares para compartir las pizzas con ellos. Por ultimo, el jurado ha entendido que no procede aplicar al acusado los beneficios de la revisión de pena ni el indulto.

LA DEFENSA RECURRIRÁ

A pesar de que no existe todavía sentencia firme, la defensa de Nogueira, que pedía una pena de 40 años de prisión, ha confirmado su intención de recurrirla.

RELACIONADO: Más noticias sobre este terrible crimen