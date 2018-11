Ocho millones de españoles no consiguen ahorrar a final de mes

El número de ahorradores en España ha descendido un 13,5% en el último año, hasta los 22 millones de personas, con una media de 302 euros mensuales de ahorro, mientras que otros ocho millones no consiguen ahorrarse dinero. Así se desprende de un estudio realizado por Rastreator.com con motivo del Día Mundial del Ahorro, que se celebra este miércoles 31 de octubre, en el que se analizan las tendencias y hábitos de ahorro de los españoles y refleja que el número de españoles que ahorran se ha reducido en 3,4 millones de personas en el último año.

La falta de ingresos es el principal obstáculo para el ahorro (Europa Press).

De los que ahorran, un 42,7% de los usuarios se reserva menos de 200 euros al mes, el 23% declara poder ahorrar entre 200 y 500 euros, y tan solo el 7,6% consigue ahorrar más de 500 euros. El responsable de finanzas de Rastreator.com, Víctor López, explica que "poco a poco los consumidores han recuperado parte de la confianza y se ha incrementado el consumo", por lo que al reducirse el miedo ante la incertidumbre económica, la necesidad de ahorrar "no se percibe del mismo modo y esta es, probablemente, una de las causas del descenso en el ahorro de los españoles".

LA FALTA DE INGRESOS, PRINCIPAL OBSTÁCULO PARA EL AHORRO

El estudio muestra también que la mayoría de los españoles no están satisfechos con su nivel de ahorro. De hecho, un 86,4% asegura que no ahorra lo suficiente, siendo la falta de ingresos el principal motivo por el que el 48,8% de los encuestados no ahorra o no consigue ahorrar más. Como obstáculos para el ahorro, a la falta de ingresos le siguen los gastos imprevistos (36%), el endeudamiento (14%) y el apoyo económico a terceros (13%). Además, un 19,4% de los encuestados afirma que gasta más de lo que ingresa y dos de cada diez (19,8%) aseguran que no ahorran o no ahorran más porque prefieren destinar su dinero a los caprichos.

CÓMO AHORRAR MÁS DE 2.000 EUROS AL AÑO EN FACTURAS

A pesar de que muchos españoles no consiguen ahorrar a final de mes, Rastreator.com asegura que es posible reducir el gasto en las facturas del hogar poniendo en práctica algunos consejos e incluso ahorrar más de 2.000 euros al año. De esta forma, recomienda planificar los gastos mensuales e intentar prever las temporadas de mayor desembolso, un hábito que ya practica el 51,3% de los españoles, aprovechando ofertas como las del 'Black Friday'; y en telefonía estar atento a las ofertas con mejores condiciones y precios ajustados. Igualmente, aconseja contratar pólizas adaptadas a las necesidades reales y utilizar un comparador para encontrar los seguros más adecuados a cada usuario, ya que puede suponer un ahorro medio de 172 euros en el seguro de coche, 77 euros en el seguro de moto, 106 en asegurar su hogar e incluso 357 euros en la póliza de salud.

Elegir productos financieros sin comisiones, ajustar la potencia, utilizar electrodomésticos eficientes, tener cuidado con el stand by de los aparatos electrónicos o hacer un uso eficiente de la calefacción y el aire acondicionado son otros de los consejos sencillos que permiten reducir el consumo eléctrico de forma notable. A esto se une el potencial de ahorro que existe al elegir la tarifa de luz y gas más adecuada para cada hogar. También insta a comparar y comprar en el supermercado más económico, ya que el ahorro medio anual para una cesta de la compra estándar podría ser de más de 900 euros.

Por último, explica que repostar en las gasolineras que ofrezcan los precios más competitivos, conducir de un modo eficiente (elegir la marcha más adecuada en cada momento, evitar frenazos y acelerones o no cargar el coche en exceso) puede suponer un ahorro de hasta un 15% en combustible. Asimismo, mantener un buen mantenimiento del vehículo, vigilando la presión de los neumáticos para circular con la adecuada, puede suponer un ahorro de entre 80 y 100 euros cada 20.000 kilómetros recorridos, según Rastreator.com.