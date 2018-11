El jurado delibera ya sobre el grado de culpabilidad de Patrick Nogueira en el cuádruple crimen de Pioz

El jurado popular que juzga a Patrick Nogueira por el crimen de sus tíos y sus primos en Pioz (Guadalajara) ya ha recibido, en la sala de la Audiencia de Guadalajara, el objeto del veredicto, esto es, las preguntas que tendrán que valorar para determinar su grado de culpabilidad, basándose en las pruebas presentadas a lo largo de los seis días de la vista. Los siete hombres y dos mujeres que componen el jurado deliberan a puerta cerrada una decisión que puede durar horas o días.

Patrick Nogueira, durante el desarrollo de la vista oral (Europa Press).

En esta deliberación el jurado tendrá que tener en cuenta las pruebas testificales, periciales y documentales. En estas últimas se incluye la última visualización del vídeo con la reconstrucción de los hechos en el chalé de Pioz y los mensajes de WhatsApp que Nogueira envió a su amigo brasileño Marvin en los que le iba relatando cómo estaba ejecutando a su familia. También el jurado ha tenido ocasión de escuchar a la Fiscalía, las acusaciones particulares y la defensa en sus alegatos finales.

Tendrán en cuenta también las palabras que pronunció el propio Patrick Nogueira en la última sesión del juicio, el pasado 31 de octubre, cuando dijo que se arrepentía de lo que había pasado: "Yo pido perdón, no lo niego, no lo cuestiono, he causado demasiado daño". Acto seguido, el autor confeso de los cuatro crímenes pidió tratamiento psiquiátrico. "A mí me gustaría decir que se me tratara, porque la impresión que tengo es que las cosas van a empeorar", dijo haciendo uso del último turno de palabra.

Fiscalía y acusaciones mantienen para el procesado y asesino confeso de las muertes la petición de una pena de prisión permanente revisable por cuatro crímenes, dos de ellos a menores y el descuartizamiento de los dos mayores. Por su parte, la defensa se ciñe también a la petición de 25 años de cárcel que pedía inicialmente para su defendido en base a la consideración de dos asesinatos y dos homicidios, valorando también que Nogueira tiene su cerebro enfermo y que ello le llevó a cometer estos hechos, así como que se entregó a los agentes.

El juicio no se dará por concluido hasta que haya veredicto y la magistrada determine que queda visto para sentencia. Mientras se fija la pena para Nogueira, el joven brasileño se encuentra en la cárcel de Estremera en prisión preventiva, donde lleva ya algo más de dos años. Aunque estará de nuevo en la sala mientras el jurado recibe el objeto del veredicto y cuando se lea este, Nogueira ya no volverá a tener la palabra en este juicio ya que tuvo ocasión de hablar tras las conclusiones finales de las partes.