Alarma en una región francesa por el número creciente de nacimientos de bebés con malformaciones

Las autoridades sanitarias francesas han lanzado una investigación nacional tras el incremento de casos de bebés que nacen con una malformación, una agenesia muy concreta en las extremidades superiores: nacen sin un brazo, una mano o el antebrazo. Los embriones nunca llegan a desarrollar ese miembro. ¿Cuál puede ser la causa? La propia ministra de Sanidad francesa, Agnès Buzyn, ha prometido respuestas como muy tarde el 31 enero de 2019. "Quiero saber, creo que toda Francia quiere saber", dijo en una entrevista por televisión ante la alarma generada.

En los últimos 15 años se han detectado 25 casos sospechosos (EFE).

Ella misma señaló también las hipótesis que ese están barajando. Según dijo, se está siguiendo "una pista medioambiental", algo ligado a lo que las mujeres embarazadas "hayan comido cuando estaban encinta" o bien "algo que hayan respirado". Desde el ecologismo se señala a los pesticidas como una posible causa, pero ningún estudio ha logrado determinar aún nada concluyente.

En cuanto a las cifras, según la propia minsitra, hasta 150 bebés al año nacen con esta agenesia en Francia. De ellos, una investigación previa de la Agencia Nacional de Sanidad puso 18 bajo sospecha: 7 en el departamento de Ain, 3 en Loira -Atlántico y 4 en Bretaña. Las alarmas han saltado al descubrirse otros 11 casos sospechosos en la región del Ain, lo que elevaría el total a 25 en los últimos 15 años.

RELACIONADO: Más noticias sobre sanidad en 'Tu otro diario'

Los informes previos consideraron que el número de nacimientos de bebés con agenesia era elevado, pero no alarmante. Las autoridades deberán ahora revisar estar conclusiones y hacer un nuevo estudio en el que se pongan en contacto con las familias afectadas. Isabelle Taymans-Grassin, madre de una bebé que nació sin su antebrazo izquierdo, denunciaba a 'Europe 1' que no confían en la Agencia Nacional de Sanidad. "Pedimos transparencia y una investigación en profundidad", subraya. Denuncia que en el estudio anterior se limitaron a hacerles un cuestionario en el que les preguntaban las sustancias con las que habían podido estar en contacto durante el embarazo."Aparte de esto y de una consulta a una base de datos sobre la polución de los suelos, no ha habido una investigación sobre el terreno", ha lamentado.

François Chartier, portavoz de la asociación Assedea, que agrupa a familias afectadas por nacimientos de bebés sin alguna de sus extremidades, muestra sentimientos encontrados en una entrevista con 'L'Express'. "De un lado, es positivo. Sentimos que los poderes públicos han tomado conciencia, que lanzan investigaciones y tratan este asunto seriamente. Por otra parte, la aparición de once nuevos casos nos hace cuestionarnos. ¿Por qué no se han descubierto antes? ¿Por qué las investigaciones no se han puesto en marcha antes?".

RELACIONADO: Una niña de Toledo sobrevive a la 'ameba comecerebros', el primer caso de este tipo en España

La determinación de las causas de estas malformaciones es complicada porque pueden influir varios factores, entre los que se incluyen los genéticos, los medioambientales o, incluso, la toma de determinados medicamentos, como ocurrió con los afectados por la talidomida -un fármaco para inhibir náuseas en mujeres embarazadas- en España y otros países.