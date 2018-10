Los consejos de su madre, sus orígenes, los errores cometidos... Juan Roig deja ver su cara más personal

Juan Roig es uno de los empresarios más exitosos de España. El presidente de Mercadona es también una persona muy celosa de su vida privada. Quienes le conocen aseguran que es tímido y no suele mostrar en público su lado más íntimo. Pero este lunes, en su intervención en el XXI Congreso de la Empresa Familiar, el dueño de la tercera mayor fortuna de España deslizó detalles de su vida personal, como los consejos que recibió de su madre, Trinidad Alfonso, que él aplica tanto a su vida como a sus negocios, y entre los que citó el siguiente: "En la vida primero tienes que dar para después recibir".

Juan Roig, durante su conferencia (Europa Press).

En la conferencia titulada 'Orgullo de ser empresario', usó un tono desenfadado y se reivindicó como "hijo de porqueros", porque, recordó, el imperio del sector de la distribuición que hoy es Mercadona viene de otra empresa mucho más modesta, Cárnicas Roig, que fundó su padre, quien les inculcó, dijo, "la cultura del esfuerzo". Partiendo de ahí, su filosofía empresarial se traduce en atender y satisfacer al cliente en primer lugar, después a los trabajadores y, por detrás, a los proveedores, la sociedad y el capital.

RELACIONADO: Así es Juana Roig, la heredera de Mercadona que transformará radicalmente la empresa familiar

"Cuando estudiaba Económicas decían que la misión de la empresa es maximizar beneficios. No es cierto. Si como empresarios solo quisiéramos maximizar beneficios tendríamos que dedicarnos a la droga, que es donde se gana más dinero", bromeó. "Si pones el capital por delante de todo la cosa no funciona", insistió. También reconoció errores, como no haber apostado por la venta online, algo que se está corrigiendo. En cuatro o cinco años, auguró, Mercadona será "admirada" por su modelo de digitalización, que ya se aplica en Valencia y próximamente lo hará en Badalona, Madrid y otras ciudades españolas.

Durante su charla, proyectó dos fotos de su madre (EFE).

En su charla, citó a su mujer, Hortensia Herrero, que no pudo estar presente porque se ha roto un dedo de una mano. De ella elogió su visión de que la empresa tiene también que contribuir a dejar un legado en la sociedad. Por ello, dijo, ella se ha centrado en labores de mecenazgo en las que también colaboran sus hijas. Porque Mercadona no ha perdido el espíritu familiar que está en su origen, pese a que se ha convertido en todo un gigante.

RELACIONADO: Su esposa, Hortensia Herrero, es la segunda mujer más rica de España

Así, avanzó que este año Mercadona, con 1.629 tiendas y 84.000 trabajadores, superará las ventas del año pasado (22.915 millones de euros), y ha recordado que genera el 3 % del empleo en España, representa el 1,7 % del PIB nacional, y paga unos tributos de 117 millones entre Seguridad Social e Impuesto de Sociedades. "Los empresarios somos como elefantes: empezamos pequeñitos y nos hacemos grandes", señaló Roig, que también se refirió a la anécdota del nombre de su empresa. Según dijo, no tiene nada que ver con el valenciano (idioma en el que dona significa mujer), sino con una idea de su hermano Paco, que en un viaje a Italia vio la marca Mercadonna y se quedó tan prendado, que decidieron quitarle una ene para hacerla más local.