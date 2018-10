La historia de Iván, un joven sordo apasionado del baile, es todo un ejemplo de superación

Tiene 16 años, le encanta ver series, pasar el rato con el móvil y su pasión es bailar. No sería nada fuera de lo normal excepto por una peculiar condición. Iván Navarro es sordo de nacimiento, aunque nadie lo diría al verle moverse con destreza al ritmo de salsa y chachachá. Es un joven como los demás, tiene sus hobbies e inquietudes y gracias a los implantes cocleares, su vida es mucho más fácil. El primero se lo implantaron a los 18 meses y el segundo con 4 años y medio. Ambos le han "cambiado la vida" y si de pequeño se sentía "un poco desplazado", ahora es un adolescente totalmente integrado al que "no le molesta" explicar qué son los aparatos que lleva detrás de las orejas.

Iván Navarro (EFE).

El umbral normal para oír son 30 decibelios, aunque Iván escucha a partir de los 135, por eso, cuando era pequeño, los médicos les dijeron a sus padres que habría que "meter su cabeza en el motor de un avión" para que pudiera escuchar algo, pero, como resalta a Efe su madre, Pilar Ruiz, tras años de sacrificios, estimulación y logopedas, Iván "ni se cree que es sordo". Habla con claridad y está totalmente integrado, sobre todo en sus clases de baile, a las que acude tres horas tres días a la semana.

Allí es feliz, sonríe todo el rato hasta que suenan los primeros compases del chachachá. En ese momento, sobre el parqué, se pone la máscara de profesionalidad y baila por toda la sala rodeada de espejos, con gesto concentrado y un ritmo y coordinación envidiables. "Cuando bailo siento que estoy disfrutante, me libero y me gusta", explica. Lleva un año con su nueva pareja de baile, y el truco para hacerlo bien es "estar compenetrados, tener confianza y hablar", cuenta.

Iván Navarro entró en el apasionante mundo del baile a través del hip hop, pero antes, para aplacar su necesidad de hacer deporte, probó con el tenis, el fútbol y la natación. Cuando comenzó a bailar, su entrenador le invitó a probar con el baile deportivo: "Me gustó, era mi disciplina; me gusta para desahogarme y bailar me hace sentir bien". Tanto es así, que el joven ha participado en campeonatos autonómicos y nacionales. En 2017 llegó a cuartos de final en el Campeonato de España y el próximo 6 de diciembre tiene una nueva cita en Guadalajara, en el Campeonato de España de Baile Deportivo.

Él confiesa tener "curiosidad por estudiar" Ingeniería Biomédica, la medicina de la robótica, algo que le gustaría seguir compaginando con el baile. Aunque lo practica como "desarrollo personal", le gustaría "tener éxito en el futuro" y, por ejemplo, que le contrataran en algún musical. Pero no todo es estudio y baile, Iván también está "enganchado" a ver series adolescentes y a pasar el rato con su teléfono móvil.

Sabe que su "discapacidad invisible" -se llama así porque no se nota, ya que los afectados pueden hablar-, no significa que sea menos que los demás, por eso, últimamente les ha pedido a sus padres que no le sobreprotejan. "Les he dicho que se preocupen de mi hermana pequeña de 11 años, que yo ya soy responsable para tomar mi propio camino". Iván siente que puede servir como inspiración para otros jóvenes que también padecen alguna discapacidad y les anima a no rendirse ante sus sueños. "Aunque lleve esfuezo y dificultad, quiero decirles que pueden hacer lo que se propongan", asegura. Toda una historia de superación.