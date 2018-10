Angela Merkel no se presentará a la reelección como líder de su partido ni como canciller

La canciller alemana, Angela Merkel, no se presentará a la reelección como presidenta de la Unión Cristianodemócrata (CDU), así lo anunciado este lunes, días después de que su partido sufriese un duro castigo en las urnas en las elecciones regionales de Hesse, en el oeste del país. No obstante, Merkel seguirá como jefa del Gobierno en Berlín hasta que termine la actual legislatura en 2021. "No he nacido como canciller, eso no lo he olvidado. Hoy es el día en el que se abre un nuevo capítulo", ha declarado en una comparecencia ante la prensa en la capital alemana.

Angela Merkel (Getty Images)

"No voy a presentar mi candidatura a la presidencia de la CDU", para el congreso del partido en diciembre, ha confirmado. "En segundo lugar, esta cuarta legislatura será mi último mandato como canciller. En las elecciones generales de 2021 no me presentaré al cargo de canciller, ni al Parlamento, ni a ningún otro cargo político", ha precisado. "Desde hace 18 años soy presidenta de la CDU y desde hace 13 años soy canciller de Alemania, lo que para mí ha supuesto un honor diario y también un desafío", ha asegurado.