Estas son las conclusiones del examen psicológico de Patrick Nogueira, autor confeso del cuádruple crimen de Pioz

Actuó con premeditación y no de manera impulsiva. Las psicólogas forenses que analizaron al autor confeso del crimen de Pioz, Patrick Nogueira, tras ser detenido por acabar brutalmente con la vida de sus tíos y sus dos sobrinos, de 1 y 4 años, han asegurado que el acusado presenta rasgos "psicopáticos". Además, descartan que hubiera daño cerebral y confirman que actuó habiendo planeado los hechos y no de manera impulsiva. Según su testimonio en la cuarta jornada del juicio contra Nogueira, el estudio se realizó en virtud de dos entrevistas en las que la principal preocupación que presentaba era "cómo normalizar su vida" tras salir de cárcel.

Patrick Nogueira, autor confeso del cuádruple crimen de Pioz, durante la primera sesión del juicio (EFE)

La conclusión del estudio es que Nogueira "conoce perfectamente" lo que estaba haciendo. "No tiene limitada la capacidad ni de conocer ni de comprender lo que hace". Hay rasgos de personalidad "psicopáticos" en Nogueira, según las forenses, que han indicado que en las entrevistas les relató parte de los hechos por lo que se enjuicia, con la característica de que nunca citaba el asesinato de los menores. "No relataba los pasos hasta que veía a la persona muerta, pero era un deseo de no aportar cierta información", ha señalado, descartando por tanto la amnesia o pérdida de memoria circunstancial.

Según su testimonio, Patrick Nogueira presenta "frialdad emocional" y es capaz de mentir y manipular "en su propio beneficio". La ausencia de "correlato emocional", según las forenses, hace indicar que hay ausencia total de arrepentiminto. "Ni empatía ni remordimiento". "El quería hacerlo, así nos lo manifestó", han indicado, aseverando que de sus manifestaciones verbales se dilucida que tenía totalmente premeditados los crímenes. "Ya había pensado en cómo realizarlo. Eso no es un acto impulsivo".

RESULTADO DE LAS AUTOPSIAS

En esta cuarta sesión de juicio, en la que han declarado los peritos y forenses, se ha precisado que Nogueira acabó con la vida de sus familiares con un arma afilada de en torno a 30 centímetros de anchura, con la que apuñaló en el cuello a sus víctimas, asestando al menos dos puñaladas, a su tía Janaina, otras dos a cada uno de sus primos pequeños y catorce más en el caso de su tío Marcos.

Los forenses han determinado que el tío de Patrick falleció desangrado y que, aunque tenía catorce heridas de arma blanca en la zona cervical, la más importante fue una que sufrió en el cuello. Además, tenía tres heridas en el dorso de la mano izquierda, una lesión que, según el forense, se causó por una defensa "instintiva, muy rápida, de poner la mano, pero no da tiempo a más", aunque no presentaba heridas defensivas de puñetazos o golpes.

La mujer, Janaina, también murió desangrada por una herida en el cuello. En cuanto a los niños, los forenses han indicado que murieron prácticamente igual, desangrados por una herida importante en el cuello, aunque esas lesiones no consistieron solo en entrar el cuchillo, sino que dentro el arma hizo un "zig-zag", que causó más lesiones a los niños.