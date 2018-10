El Museo del Prado ha recaudado de momento 106.268,35 euros en su campaña de micromecenazgo "Súmate al Prado", que puso en marcha el 17 de septiembre para adquirir "Retrato de niña con paloma", del pintor francés del siglo XVII Simon Vouet, valorado en 200.000 euros, y que acaba el 9 de diciembre. Una iniciativa que nació para animar al público a participar en la adquisición del lienzo con participaciones a partir de cinco euros, para "democratizar el mecenazgo" y conseguir una mayor implicación de la sociedad con el museo.

El Museo del Prado pide impulso para el micromecenazgo de 'Retrato de niña con paloma' (EFE/Archivo).

"Estamos en la mitad y lo más positivo sin duda es que la inmensa mayoría de las aportaciones son de 5 euros (argumenta el director del Prado, Miguel Falomir). Eso es bueno, sin duda; pero se echa de menos aportaciones más elevadas. Hay muy poquitas corporaciones o instituciones que colaboren si lo comparamos con el extranjero. El Louvre, por ejemplo, anunció hace unos días su enésima campaña de micromecenazgo con un horizonte de dos millones y medio de euros".

Falomir, que reconoce que una buena ley de Mecenazgo sería muy importante, añade también que por sí sola ésta no cambiaría los hábitos en España. "Por desgracia, aquí no tenemos la tradición de los países anglosajones de devolver a la sociedad parte de lo que ésta te ha dado, pero sin duda si no tenemos la ley esto no se puede comprobar. Esta ley es algo que esperamos todos", reconoce.

Los donantes, que pueden hacer su aportación a través de internet o en la propia urna que se ha instalado en el museo, podrán beneficiarse fiscalmente con una deducción de hasta el 80 por ciento en la cuota integra del IRPF en donaciones iguales o inferiores a 150 euros, y del 35 por ciento a partir de dicha cantidad.