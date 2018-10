Kolbie convirtió la tristeza de cancelar su boda en una generosa acción que te conmoverá

Kolbie Sanders es una joven de 24 años de Lindale, una ciudad de Texas (EEUU) que decidió suspender su boda justo una semana antes de celebrarla. Fue una decisión muy dura de tomar, no solo por ella, su pareja y los invitados, sino también porque el pago del banquete y la fiesta que ya estaba organizada no era reembolsable. Tras mucho pensar, se le ocurrió una generosa forma de aprovechar la celebración, aunque no fuera ella la protagonistas del día.

Kolbie junto a la la pareja que se casó el día que iba a ser su boda (Kolbie Sanders/Facebook)

A través de Facebook informó a sus contactos de la mala noticia y a la vez les contó su plan. Quería que otra pareja disfrutara de la boda que ella no pudo celebrar. En total, el precio del convite ascendía a 3.500 dólares (unos 3.000 euros), que no deberían pagar los nuevos novios, pero existía una condición que dificultaba las cosas: Kolbie solo tenía 24 horas para encontrar a la pareja y, además, tendrían que aceptar la misma fecha que la joven había elegido para su enlace, el 20 de octubre. "Me he puesto en contacto con el lugar y ellos están de acuerdo con esta decisión y los dos estamos estusiasmados de ver si podemos ayudar a una pareja que necesita hacer su boda mucho más hermosa en un lugar gratuito", escribía la joven en Facebook.

Kolbie pidió que aquellas personas que estuvieran interesadas le enviaran un mensaje privado contándole con detalles su historia de amor y las razones por las que merecían celebrar su boda en el lugar que ella había elegido. Mediante un vídeo en dírecto a través de la red social, la joven eligió a la pareja de afortunados que tendrían una boda totalmente gratis. El agraciado fue un joven de 22 años que se llamaba Halie Hipsher. Según la cadena 'Today', el chico quedó en shock cuando se enteró del resultado del sorteo. Además, contó que su abuelo, que se encuentra muy enfermo, es probable que no hubiera podido disfrutar de la fecha que tenía elegida con su novia, que era el próximo año.

Con todo el banquete y demás preparativos organizados, Kolbie Sanders acudió al lugar como una invitada más, y disfrutó junto a los novios de su increíble fiesta. Además, varios negocios de la ciudad se ofrecieron a colaborar gratuitamente para que hubiera más comida, más decoración o incluso un reportaje de fotos para no olvidar ese increíble día.

Una vez pasó todo, la joven contó a través de Facebook las razones que la habían llevado a tener ese gesto de generosidad. "Esta es la razón por la que todo deberíamos mostrar actos de amabilidad con nuestros vecinos, familiares y, especialmente, con extraños, porque puede terminar cambiando el resultado de la vida de alguien cuando deja de preocuparse por el resultado", escribía. "Me siento bendecida por haber conocido a la familia Hipsher-Jones y más agradecida aún por presenciar el mejor día de sus vidas".