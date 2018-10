Así fue la declaración ante el juez del único acusado del crimen de Paula y Marc en el pantano de Susqueda

Los cuerpos sin vida de Marc y Paula aparecieron en el pantano de Susqueda un mes después de su misteriosa desaparición, en el verano de 2017. Los jóvenes, de 23 y 21 años, habían ido a pasar unos días de vacaciones a un idílico entorno natural en el que ambos acabaron muriendo de forma violenta. Unos meses después, los Mossos d'Esquadra detuvieron a Jordi Magentí, que desde entonces está en prisión provisional como único acusado del doble crimen. Ahora, 'Informativos Mediaset' ha tenido acceso a su declaración ante el juez, en la que jura y perjura que no fue él quien mató a la pareja.

Jordi Magentí (Europa Press).

"Señor, yo no quité la vida de esa pobre gente. No se la quité, si se la hubiera quitado se lo habría dicho. Juro por Dios que yo lo hubiera dicho", dice el acusado en su declaración en respuesta a las preguntas del juez. Gesticulando constantemente, elevando el tono de voz por momentos y llegando a sollozar en otros puntos de su testimonio, Magentí insiste una y otra vez en su inocencia. "Yo no puedo decir una cosa que no he hecho. No puedo decir que sí a una cosa que es mentira, que no es".

"Me dijeron los Mossos que el día 24 era el día de los hechos y yo estaba en el pantano. Sí hubo un día, que no sé si era ese día 24, que oí unos disparos pero yo estaba pescando y pensé que eran del jabalí...", relata más tarde aludiendo a tiros de cazadores que escuchó uno de los días al bajar al pantano.

La semana pasada se conoció además que la defensa de Jordi Magentí ha solicitado su puesta en libertad provisional porque, asegura, "no existe ninguna prueba o indicio" que lo involucre directamente en los crímenes. En el escrito, su abogado, Benet Salellas, subraya que no hay ADN de su cliente en las ropas, los objetos ni los cuerpos de Marc y Paula. Además, sostiene que varios testigos vieron con vida a los jóvenes más tarde de la hora de la muerte que fija la autopsia.

El abogado también recuerda que no se ha hallado el arma homicida, por lo que no puede determinarse que fuera de su cliente y que las pruebas que han recabado los Mossos d'Esquadra sugieren que, por las características del crimen y las dificultades para ocultar el kayak, el coche y los cuerpos de los dos jóvenes, en su comisión podría haber participado más de una persona.