Un familiar de las víctimas y del autor del crimen de Pioz se derrumba ante el juez: 'Yo creía en su inocencia y le defendí'

Walfran Campos, hermano de Marcos Campos y tío de su asesino, Patrick Nogueira, ha declarado como testigo en el juicio por el crimen de Pioz en uno de los momentos de más tensión vividos hasta ahora. A su entrada en la sala de visitas, ha cruzado la mirada con el asesino de su hermano, que ni se ha inmutado mientras él se derrumbaba antes de empezar su declaración. "Marcos era mi hermano pequeño. Era una persona feliz", aseguraba entre sollozos.

El hermano de Marcos y tío de Patrick Nogueira, durante su declaración (Europa Press)

Durante su declaración, Campos se ha venido abajo en varias ocasiones. "Llevo dos años sufriendo. No tengo vida. Estoy sufriendo como un loco. Yo creía en su inocencia y le defendí. Era como mi hijo", ha afirmado, llegando a dirigirse al acusado para decirle que en estos momentos preferiría estar en el lugar de su hermano asesinado. Tal y como ha detallado, él se enteró en Brasil del suceso por la prensa a través de informaciones que apuntaban a un posible ajuste de cuentas, asegurando que nunca sospechó de Patrick. "No creí nunca que fuera un asesino. Yo siempre le defendí porque era una persona excepcional".

"VINE A LIMPIAR EL NOMBRE DE MI FAMILIA"

Aún sin saber que Nogueira era el autor, ha especificado que pidió dinero a su entorno para viajar a España a "limpiar el nombre" de su familia ante las informaciones de un posible ajuste de cuentas. Ya en España, la Guardia Civil se puso en contacto con él para enseñarle las primeras pruebas recabadas y que ya incriminaban a Nogueira. Fue entonces cuando él mismo se lo comunicó a su familia en Brasil, aunque la hermana de Nogueira lo interpretó como un intento de "engaño" por parte de la Guardia Civil.

En este punto, la hermana de Nogueira se vino a España con un abogado para conocer los detalles del caso, momento en el que terminó de convencerse de que su hermano era el autor de los crímenes. Es por ello, según ha dicho, que aceleró el regreso de Nogueira a España para evitar ser juzgado en Brasil.

APUNTA AL DETERIORO DE LAS RELACIONES ENTRE NOGUEIRA Y MARCOS

El hermano del asesinado ha apuntado al deterioro de la relación entre Patrick Nogueira y su familia. Incluso, tres días antes de los hechos, Marcos le llegó a confesar que Nogueira había cambiado. "Me dijo que ya no era el mismo. Que no le respetaba", ha dicho, afirmando que no le obedecía y no colaboraba en casa. En su opinión, la mudanza de su hermano a la localidad de Pioz se produjo "por un motivo claro", como era el de conseguir una mayor calidad de vida, y no abandonar a Patrick Nogueira.

Por la sala de vistas ha pasado el propietario de una vivienda de Alcalá de Henares donde residió Patrick Nogueira desde unas tres semanas antes de cometer los asesinatos hasta su viaje a Brasil. Le cobraba 250 euros al mes y cuando abandonó la casa para volver a su país le escribió un mensaje: "Me dijo que se había ido por un problema familiar. Algún familiar, no sé si su tío, le estaba acusando de estar metido en un tema de drogas, y por eso tuvo que abandonar Madrid", ha indicado.

Una compañera de piso de Nogueira en esta vivienda ha dicho que la relación con el acusado era muy buena y que en alguna ocasión le habría confesado que tuvo problemas con la bebida. También ha apuntado que el día 18 de agosto, después de que ocurrieran los hechos, comprobó que había muchas botellas de alcohol y restos de vómito en la casa. Además, ha agregado que, a partir de ese momento, la relación con Nogueira se enfrió. Incluso, ha dicho, se llegó a despedir de ella.

"TENÍA OBSESIÓN CON SU TÍO"

La compañera de piso ha revelado algunas de las conversaciones con Nogueira sobre su familia. "Tenía obsesión con su tío. Decía que estafaba a la gente, que no pagaba, algunas veces le insultaba", ha aseverado. Según ha dicho, Nogueira le explicó que se había mudado a Alcalá de Henares después de que su familia le abandonara. "Me dijo que le habían dejado tirado y que le habían dejado al frente del pago del alquiler de Torrejón de Ardoz".