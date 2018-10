Dos testigos apuntan a un posible conflicto por celos entre el asesino de Pioz y sus víctimas

Continúa la segunda jornada del juicio por el crimen de Pioz. Un compañero de trabajo de Marco, asesinado por su sobrino Patrick Nogueira junto a su mujer y sus dos hijos en agosto de 2016, ha apuntado que la víctima llegó a sentir celos de su sobrino, ya que a su mujer le parecía atractivo. Según ha señaladado, el hombre le trasladó que había encontrado un mensaje de texto de su mujer, Janaina, enviado a una amiga, a quien le decía que Nogueira "tenía un cuerpo bastante agradable".

Patrick Nogueira, en la primera sesión del juicio por el crimen de Pioz (Europa Press)

Desde entonces, quiso "quitarse de en medio" y mudarse lejos de su sobrino, con quien en ese momento convivía en Torrejón de Ardoz. Este motivo pudo desencadenar la mudanza a Pioz. "Él desconfiaba de Patrick". Esta misma versión ha sido compartida por otra compañera de trabajo de Marcos: "Marcos me comentó que estaba desconfiado. Tenía sospechas. Me dijo que una vez vio un mensaje a una amiga hablando de Patrick", ha indicado, aclarando que en el mensaje ponía que Patrick convivía con ellos y que estaba "muy bueno". Además ha añadido que, el fallecido le contó que, en una ocasión, encontró a su mujer muy arreglada y a Patrick Nogueira en la habitación matrimonial. "Estaba muy enfadado", ha indicado.

LAS NEFASTAS CONDICIONES DE LA CASA

Por otra parte, el propietario de la vivienda en la que el asesino confeso acabó con la vida de sus tíos y sobrinos, de 1 y 4 años, que ejerce de acusación particular y reclama 30.000 euros de indemnización adhiriéndose a la petición de cuatro penas de prisión permanente revisable ejercida por la representación de la familias de las víctimas, ha relatado lo que vio al regresar a la casa tras el crimen, poniendo el acento en las numerosas moscas y una huella del cadáver de uno de los niños en el interior.

El casero ha señalado que la relación con la familia era normal y que solo le abonaron el pago correspondiente al mes de julio. Además, ha citado un mensaje de texto que recibió desde el móvil de Marcos el 30 de agosto -cuando ya habían ocurrido los hechos- el cual le pareció sospechoso respecto a su autoría, ya que el fallecido escribía una palabra por mensaje, y en este caso se envió el texto completo en un solo mensaje. "Mi madre me va a enviar dinero para el día 20", señalaba.

Una vez trascendió el hallazgo de los cuerpos, el hombre acudió a la vivienda acompañado por unos amigos que no le dejaron entrar debido a su "ansiedad depresiva". Me dijeron que había 700 millones de moscas y mucha sangre. "Tuve que tirar todo lo que había en la casa al contenedor", ha señalado, recordando que tuvo que contratar a empresas de desinfección y limpieza. Cuando por fin entró en la vivienda pasados unos días, lo primero que recuerda es "el suelo negro, la sangre y la huella de un niño en la escalera".

Esta declaración concuerda con la dada al inicio de la sesión por uo de los vigilantes de seguridad de la urbanización La Arboleda, donde está la vivienda, quien ha relatado que acudió a la casa con un compañero tras la llamada de alerta de unos vecinos, preocupados por el "olor nauseabundo". Tras llamar al propietario, recibieron las llaves de mano de un vecino para acceder a la parcela, y en la inspección ocular desde la ventana, lo primero que detectaron fue "un montón de moscas" y en torno a seis bolsas de basura donde estaban los cuerpos rodeadas de un charco de sangre seca.

LAS PRISAS DE MARCOS POR ALQUILAR

Este jueves también ha declarado un representante de la inmobiliaria con la que la familia de Nogueira gestionó el alquiler de la vivienda, quien ha explicado que los inquilinos tenían un "perfil apto" para formalizar un contrato. Le preocupaba que Marcos "no tenía vehículo" y aún así tenía la intención de mudarse a un municipio aislado y sin transporte público como Pioz. "La forma de pago me pareció rara. Todo en efectivo. Tenía mucha prisa en alquilar", ha relatado. "No me cuadraba lo que me decía. Insistía en que necesitaba una vivienda. Parecía que quería estar aislado". El encargado del restaurante donde Marcos trabajaba ha prestado declaración para detallar que, en un principio, el fallecido trabajó seis meses en el local, dejó el trabajo un tiempo y se reincorporó justo un día antes de desaparecer definitivamente.

SUS FOTOGRAFÍAS CON LOS CUERPOS

Un amigo del autor confeso ha confirmado en su declaración que accidentalmente visionó fotogradías de los cadáveres descuartizados, una de ellas en las que se podía ver al acusado en modo 'selfie'. Así lo ha asegurado este testigo, que ha reconocido que era amigo tanto de Marvin -el receptor de las imágenes- como de Patrick Nogueira, aunque con él mantenía una relación más distante. Ha explicado que el teléfono de Marvin llegó a sus manos porque se lo había prestado mientras arreglaba el suyo propio. En un primer momento vio las imágenes de los cuerpos -que aunque estaban borradas permanecían archivadas en la papelera-, pero no les dio más importancia. "Yo creía que eran imágenes de Internet y no quise saber más".

Poco después, cuando instaló la aplicación WhatsApp en el teléfono, se descargaron todas las imágenes y mensajes antiguos de Marvin. Una vez se enteró de las informaciones que llegaban de España sobre el asesinato de la familia brasileña, cayó en la cuenta de que podría haber vinculación. El testigo ha señalado que en un primer momento se asustó y sólo se lo contó a una amiga, quien acudió a la policía. Tras ver las fotos, según su testimonio, Víctor llegó a tener un encuentro con Patrick, a quien no le reveló que era conocedor de estas imágenes por miedo.