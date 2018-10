El asesino confeso del crimen de Pioz da su versión y pide perdón en la primera sesión del juicio

El macabro suceso ocurrió en agosto de 2016. Patrick Nogueira, autor confeso del crimen de Pioz, en el que murieron sus dos tíos y sus dos sobrinos menores de edad, ha asegurado durante la primera sesión del juicio que arrancaba este miércoles que emprendió el ataque que acabó con la vida de su tía Janaina después de que ella le atacara con un mordisco y que, horas después, cuando su tío Marcos llegó a la vivienda se le abalanzó y comenzó un forcejeo que acabó con ambos en el suelo, inlcuida la navaja que portaba Nogueira y con la que apuñaló a su familiar. Esa es la versión que el joven ha dado respondiendo a preguntas de su abogada durante el juicio por el que se le pide prisión permanente revisable y que se celebra en la Audiencia Provincial de Guadalajara. Su defensa ha solicitado penas de 25 años de cárcel alegando atenuantes como que Nogueira sufre un "daño cerebral documentado" y no locura o psicosis.

Patrick Nogueira, autor confeso del cuádruple crimen de Pioz, durante la primera sesión del juicio (EFE)

Sobre la relación previa con sus tíos, ha revelado que sus padres pagaban un dinero por acogerle en España, abonado en cantidades desde 500 hasta los 1.500 euros, pese a lo cual su tío le seguía exigiendo dinero e incluso llegó a amenazarle, según ha indicado. "Me robó dinero de la cartera. Y me pidió 6.000 euros y me dijo que si no me denunciaría e Extranjería", ha indicado, recordando cómo tras esa discusión le anunciaron que se mudaría desde Torrejón de Ardoz, "me dijeron que se irían a Toledo". Fue entonces cuando un día, al regresar al domicilio que compartía con su familia en Torrejón, encontró la vivienda vacía y "me enfadé. Estuve dos meses sin contacto con ellos", ha manifestado señalando que sus tíos dejaron varias deudas en concepto de alquiler de la anterior casa de las que el entorno le hizo responsable. Tras esta mudanza, siempre según su relato, sus tíos se dirigieron a la familia de Nogueira en Brasil para trasladarles su mal comportamiento.

DICE QUE SU TÍA LE MORDIÓ

Sobre el crimen perpetrado en agosto de 2016, ha rememorado que, cuando se dirigía a Pioz, sabía que "algo iba a pasar", pero no sabía cómo". Una vez en la casa, mientras ayudaba a su tía, ella supuestamente le mordió la mano. "Estábamos cara a cara. Mientras ella fregaba los platos, yo los secaba. Me miraba a la cara. Ella me mordió la mano, yo le clavé en el cuello", ha afirmado. Y cuando llegó Marcos, esposo de la víctima y tío del acusado, se abalanzó contra él y, tras un forcejeo, en el que intentaba quitarle la navaja que portaba, ambos cayeron al suelo. "cuando caímos al suelo se le clavó la navaja", ha apuntado.

SU VIAJE A BRASIL

Sobre el viaje que hizo a Brasil tras cometer los hechos, ha negado que se tratara de una huida, ya que la intención era ir a despedirse de su familia al ser consciente de lo que se le venía encima. Cuando empezó a trascender en los medios de comunicación brasileños el crimen de Pioz, decidió volver a España para "resolverlo cuanto antes".

Entre tanto, ha lamentado que su familia ha recibido amenazas, ha tenido que cambiar de ciudad y ha "sufrido mucho". "Me gustaría pedir perdón a mi familia. La única cosa que puedo hacer es pedir perdón. No puedo cambiar las cosas. Yo no he elegido funcionar de esta manera", ha señalado.

SU PASADO

Patrick Nogueira ha repasado su vida y se ha escudado en que fue un niño acosado en el colegio. "Me insultaban, me pegaban y me escupían", ha asegurado, argumentando que toda esa carga la sufría en soledad ya que nunca llegó a hablarlo con nadie. Tuvo que cambiar de colegio hasta en cinco ocasiones, y ha asegurado que al inicio de su adolescencia tuvo un "traumatismo craneoencefálico" debido a un fuerte golpe. Ha esgrimido problemas con el alcohol, su "único amigo" desde los 10 años, un abuso que le ha llevado a "ver sombras" que en todo caso no alteran su "visión de la realidad". "Pierdo la paciencia muy rápido y tengo que volver a beber".

EL MINISTERIO FISCAL ALEGA CONTRADICCIONES

La fiscal Rocío Rojo ha recordado partes de la declaración inicial de Nogueira en las que aseguraba durante la instrucción que su tío no se había defendido, por lo que Nogueira ha incurrido en una contradicción en su testimonio. Ha dicho además que en esas primeras declaraciones contaba cómo había descuartizado a sus tíos y hablaba de los mensajes intercambiados con su amigo Marvin en los que relataba los hechos, algo que este miércoles "ha omitido". Al respecto de los argumentos sobre sus problemas en la infancia o la supuesta amenaza de su tío de denunciarle por su situación ilegal en España si no le daba dinero, ha puesto de manifiesto que es "la primera vez" que mencionaba estos extremos.

Según el relato inicial del Ministerio Fiscal en el arranque del juicio, el asesino confeso del crimen de Pioz se jactó de sus actos en los mensajes enviados a Marvin, un amigo de Brasil, poco después de cometer los asesinatos. Así se desprende de las conclusiones enunciadas por la fiscal jefe de Guadalajara, Rocío Rojo, quien se ha dirigido al jurado popular para negar que Nogueira actuara "por arrebato" como alegaba la defensa y recordando que acudió a la vivienda de Pioz equipado con armas y bolsas de basura. La fiscal, que ha tachado los hechos de "terroríficos", ha continuado desgranando las pruebas "concluyentes" que a su juicio se han analizado a lo largo de toda la instrucción.

Las acusaciones particulares también han coincidido en apuntar a las "numerosas contradicciones", algo que ha negado la abogada de la defensa. Incluso la representante del Ministerio Fiscal ha pedido que se tengan en cuenta las grabaciones de sus testimonios iniciales durante la instrucción, algo que ha intentado evitar la abogada defensora.