Carmen Alborch, voz de la cultura y la igualdad gracias a su carisma

Política, profesora, escritora y entusiasta de la igualdad. Carmen Alborch, la que fuera ministra de Cultura en el gobierno del PSOE entre 1993 y 1996 ha fallecido a los 70 años. Nacida en la localidad valenciana de Castelló de Rugat, el 31 de octubre de 1947, era la mayor de cuatro hermanos. Cursó Derecho en la Universidad de Valencia y se doctoró cum laude en 1973, aunque su pasión por la cultura pudo más y la llevó a ocupar espacios donde por aquellos años no era muy común ver a mujeres, como la Dirección General de Cultura de la Generalitat y la del Instituto Valenciano de Arte Moderno, uno de sus grandes triunfos por la sabiduría.

Carmen Alborch en una imagen del 2006 (Gtresonline)

No era militante del PSOE pero, en 1993, el por entonces presidente Felipe González contó con ella para que se situara al frente del Ministerio de Cultura, un cargo que ostentó durante tres años y en los que dejó claro que ella era una orgullosa defensora del saber. Su otra gran lucha era la igualdad entre hombres y mujeres. Precisamente en su última aparición pública, Alborch defendió que el feminismo "debía ser declarado Patrimonio de la Humanidad", fue el pasado 9 d'Octubre, Dia de la Comunitat Valenciana, cuando recibió la Alta Distinción de la Generalitat. "El feminismo, como ha mejorado la calidad de vida de todos los ciudadanos y ciudadanas, debería ser declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad", señaló en presencia, entre otros, del presidente del Gobierno Pedro sánchez.

En su última entrevista en el diario 'Las Provincias', Alborch reconocía que aunque trabajó muchos años en Madrid y allí pudo desarrollar aún más ese amor por la cultura, en Valencia estaban sus raíces y su corazón. "Siempre he sabido que mi lugar era éste. Irme a dar un paseo por el cauce del río Turia un domingo por la mañana, o por donde más me gusta, por la playa. Es que son mis raçices", confesaba. En esa misma entrevista hablaba de su amor hacia sus abuelos, a los que cariñosamente llamaba 'yayos', y a su pueblo natal, Castelló de Rugat. "Recuerdo cuando me nombraron hija predilecta del pueblo. Aquello fue muy emocionante, con la banda de música, la subida a la ermita. Y ver a la mujer que me cuidaba cuando era pequeña y todavía me dice la meua xica (mi niña)".

De su padre destacaba que había heredado la iniciativa, "el atreverte a iniciar ciertos caminos, la imaginación y un espíritu de hacer cosas que he volcado en el tema público pero también en lo privado". La curiosidad también es un elemento que consideraba importante en su vida "para no anquilosarte".

Carmen Alborch se casó con el sociólogo Damià Mollà aunque se divorció y no tiene ningún hijo. Además de ministra, también ha sido diputada socialista en tres legislaturas y, en 2007, fue candidata a la alcaldía de València, ejerciendo de portavoz socialista en el Ayuntamiento hasta junio de 2011.

En su currículum figuran numerosas distinciones por defender a la mujer, como el Premio de Mujeres Progresistas, Premio Meridiana de la Junta de Andalucía, Premio Rosa Manzano 2007 o Premio de Gabriela Sánchez Aranda 2009. Fue socia de honor de la Asociación Clásicas y Modernas y de la Asociación de mujeres investigadoras y tecnólogas (AMIT). Además, recibió también el Premio Generando Arte 2015 concedido por la Asociación Generando Arte de mujeres artistas.

Le fue concedida la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort, nombrada Officier Dans L'ordre Des Arts Et Des Lettres y de La Gran Cruz de Carlos III. Igualmente, fue patrona de honor del Teatro Real.

Como autora, además de diversas obras especializadas relacionadas con el Derecho Mercantil, es responsable de títulos como 'Solas, gozos y sombras de una manera de vivir' (1999); 'Malas, rivalidad y complicidad entre mujeres' (2002); 'Libres, ciudadanas del mundo' (2004), 'La ciudad y la vida' (2009) y 'Los placeres de la edad' (2014).