Una familia de Madrid denuncia la muerte de su bebé porque la ambulancia tardó más de una hora en llegar

Carmen, embarazada de 34 semanas y en silla de ruedas, dio a luz en su casa. Ella y su marido, Marco, esperaban a una ambulancia que no llegaba. Lo hizo 62 minutos después de su primera llamada y cuando ya nada se podía hacer por la vida del pequeño Bruno, que nació sin respirar y que terminó por fallecer horas después en el hospital. Carmen y Marco no quieren que el horror por el que han tenido que pasar y que ahora denuncian le vuelva a suceder a ninguna familia. Por eso han llevado su caso a los juzgados, donde ya se está investigando qué pasó.

Marco y Carmen han presentado una denuncia para que a ninguna familia le vuelva a suceder lo mismo (Captura de pantalla de Antena 3).

Carmen, de 37 años y con una hija de un matrimonio anterior, no puede caminar. Sufre una lesión medular como consecuencia de un episodio de violencia machista, y tenía un embarazo de riesgo. Sin embargo, estaba controlada y, según cuenta a 'El Confidencial', toda la gestación había transcurrido con normalidad hasta que la noche del 3 al 4 de septiembre comenzó a sentirse mal. Al levantarse, comprobó que estaba sangrando. Y ahí fue cuando su marido, Marco, de 41 y con dos hijos también de un matrimonio anterior, llamó por primera vez a la ambulancia.

A pesar de que su domicilio se encuentran tan solo a 20 minutos del Hospital Puerta de Hierro en coche, decidieron esperar al vehículo sanitario para mayor seguridad. Al ver que los minutos pasaban y que no tenían noticias volvieron a llamar. "Estaba desesperado, no sabía qué hacer... y me dicen: 'Bueno, bajo sus propia responsabilidad, si quiere ir por su cuenta, nosotros no podemos hacer una estimación de cuánto tiempo va a tardar' la ambulancia", cuenta el padre.

El bebé nació en apenas media hora, cuando ya se habían decidido a intentar ir al hospital por sus medios. Carmen estaba siendo transportada en brazos por un amigo hacia su coche cuando una fuerte contracción provocó el nacimiento del bebé, de manera que casi cae al suelo. Madre y recién nacido quedaron tendidos en el asfalto junto al vehículo. "Yo lo más que lograba decirle era 'Bruno, tranquilo, tranquilo, Bruno...'", contaba la propia Carmen a Antena 3 entre lágrimas.

Cuando finalmente aparecieron los facultativos la familia denuncia que lo hicieron con parsimonia, y que ni siquiera llevaban consigo una linterna. Había poca luz, y el bebé estaba en parada sobre el pecho de la madre. El médico le dio un masaje cardíaco y a Carmen, tras sugerirlo su marido, le pusieron una mascarilla de oxígeno. Había perdido mucha sangre. "Estuve al borde al muerte", asegura.

Bruno, que pesó 2,5 kilos y midió 46 centímetros, llegó con vida al hospital. Sus padres piensan que no tenía ninguna patología previa al accidentado parto, pero el daño cerebral provocado por la parada y la consiguiente falta de oxígeno en el cerebro le hizo perder la vida transcurridas unas horas. "Hemos pedido la autopsia. Tarda tres meses. Las ecografías estaban bien, el niño estaba bien. No sabemos qué desencadenó el parto, pero está claro que cuando nació solo necesitaba maduración pulmonar. Si la autopsia no detecta nada raro, una respuesta médica distinta hubiera cambiado el desenlace", señalan.

El Summa no entra a valorar el caso puesto que está judicializado. Aseguran, no obstante, que la pareja fue atendida por médicos desde el primer momento, y que el problema no fue la escasez de recursos sanitarios, sino que la situación médica cambió de manera repentina.