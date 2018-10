Fallece a los 34 años el cantante canadiense Jon James mientras grababa un videoclip

El artista musical canadiense Jon James McMurray, conocido como Jon James, se encontraba hace dos días grabando un videoclip cerca de la ciudad de Vernon, en el oeste de Canadá, cuando un terrible accidente le costó la vida. Su equipo ha comunicado este miércoles las circunstancias de su muerte, a los 34 años. James quería aparecer en su vídeo musical cantando mientras ejecutaba una acrobacia en el ala de una avioneta. El piloto perdió el control y el cantante de rap no tuvo tiempo para accionar el paracaídas, por lo que falleció al caer a tierra.

El cantante, en una imagen que acompaña el comunicado difundido por su equipo (Celebrate Jon James).

El artista solía combinar en sus videoclips sus dos pasiones: la música y las acrobacias con las que solía deslumbrar cuando era esquiador profesional 'freestyle'. Su equipo destaca de él que fue el primero en ejecutar ciertas acrobacias y que era muy respetado entre los profesionales y aficionados de esta disciplina deportiva. Tuvo que retirarse del deporte por culpa de las lesiones, pero volcó su pasión creadora en la música. "Vertió su ambición por la vida en su música y trabajó incansablemente para avanzar en esa industria. Jon se ganó el camino al escenario y le encantaba actuar en grandes eventos", recuerdan.

En el accidente que le costó la vida no ha habido que lamentar más víctimas. El piloto de la avioneta, que cayó en espiral por motivos que se están investigando, pudo hacerse de nuevo con el aparato y aterrizar sin problemas. "La pequeña avioneta Cessna entró en una espiral descendente que el piloto no pudo corregir. Jon se mantuvo en el ala hasta que fue demasiado tarde y para cuando se soltó no tuvo tiempo de tirar de la anilla del paracaídas. Murió al instante", explican en el comunicado.

Falleció mientras grababa su último vídeo musical (Celebrate Jon James).

"Murió filmando un proyecto en el que había estado trabajando apasionadamente durante meses. (...) Había entrenado intensamente para esta acrobacia", relatan, al tiempo que ensalzan que Jon era una persona "increíblemente motivada, siempre sonriendo, animando a todos a su alrededor a seguir su pasión y vivir la vida al máximo. Llenó a todos a su alrededor con positividad y nunca habló mal de otra persona. Él realmente tenía un corazón de oro", subrayan.

Nacido en Calgary en 1984, a Jon le sobreviven su mujer, Kali, sus padres, Doug y Jen y su hermano Jared, quien junto a sus dos mejores amigos, Rory Bushfield y Chris Biollo se encargarán de conservar su legado. Jon era consciente de los riesgos que asumía, tanto cuando era esquiador como ahora, grabando vídeos musicales muy peligrosos, por lo que sabía que existía la posibilidad de morir joven. Por ello, dejó explicado que su hermano y sus amigos velasen porque el material inédito, tanto musical como de vídeo, que habían ido grabando a lo largo de estos años pueda ver la luz.

Tanto para ello como para costear los gastos de su despedida (no se organizará un funeral al uso porque no era el estilo de Jon James y así lo dispuso) se ha abierto una recaudación de fondos a través de una página web de micromecenazgo. "El único objetivo de Jon en la vida era difundir su mensaje de positividad, seguir la propia voz interior, y mejorar uno mismo mientras se vive la vida al máximo, tanto como es humanamente posible. (...) Sabemos que está sonriendo desde arriba al ver que sus sueños se hacen realidad", concluye el comunicado.