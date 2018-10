Búsqueda contrarreloj de un español que se perdió hace 4 días en una montaña india cuando hacía parapente

A 4.200 metros de altura y "muy debilitado". Allí espera José Luis Bernal ('Cheluis', para los amigos) un montañero asturiano que se perdió el pasado viernes 19 mientras hacía parapente en la Big Face, una de las cimas más emblemáticas del vuelo clásico en la zona de Bir Billing, al noroeste de la India. Sus compañeros de expedición, que este lunes reclamaban el apoyo del Gobierno español, han logrado localizarle e incluso hablar con él, y tienen una idea de dónde puede haber caído. Este martes se disponen a subir a la montaña para intentar dar con él. Si la expedición fracasa necesitarán más ayuda.

José Luis Bernal se encontraba sobrevolando una conocida zona de montaña en la región de Bir Billing cuando perdió el contacto con sus compañeros (Facebook).

"¡Vamos a por ti, Cheluis! ¡Contando las horas para una buena noticia definitiva!", comentaba Víctor Rodríguez, uno de sus compañeros, en redes sociales. Los ánimos son positivos, pero de momento el rescate lo están emprendiendo con medios privados y con muchas limitaciones. Si fracasara, necesitarían mayor apoyo. Los compañeros de José Luis Bernal reclamban este lunes la implicación del Gobierno español. Reconocen que la embajada los ha apoyado desde el primer momento, pero les piden que "muevan ficha para prolongar la búsqueda con todos los medios accesibles".

"Ahora mismo, el ejército indio, sería la mejor opción y para ello, necesitamos la implicación de las autoridades españolas, ya que los recursos disponibles a nuestro alcance se agotan. Seguimos en marcha y sin descanso, pero el alcance de nuestros movimientos es menor al requerido ante la necesidad de la emergencia".

Si no pueden sacarlo del lugar en el que se ha accidentado, esperan por lo menos poder rastrear la zona con un paramotor y tirarle desde el aire un paquete con mantas térmicas y comida que le ayude a resistir. También una radio por si la que tiene ahora se queda sin batería. Bernal García es un hombre experimentado en la montaña, que según sus compañeros cuenta con recursos suficientes para sobrevivir. No obstante, ya ha pasado cuatro noches en la montaña y las condiciones climatológicas no son las más adecuadas, con lo que a medida de que pasa el tiempo crece la preocupación.

Los compañeros del parapentista perdieron contacto con él el pasado viernes 19 de octubre. Desde ese instante, esperaron 24 horas tras el incidente y, una vez transcurridas, pusieron el protocolo de emergencia en funcionamiento. Así, este domingo lograron el apoyo de un helicóptero de una compañía privada, CAF (Club Alpi Francés) con la que tenía contratado un seguro. Ambas partes acordaron 5 horas de vuelo, tres de las cuales se agotaron en el desplazamiento y las dos restantes en la búsqueda efectiva.

"Las características de la zona, los organismos públicos y las autoridades indias, dificultan la rapidez de actuación, vital en estos casos" cuando ya lleva varios días y noches desaparecido "a bajas temperaturas", han denunciado. Las próximas horas serán cruciales para obtener, por fin, mejores noticias.