Juana Rivas no entrega a sus hijos a su expareja en Italia y denuncia malos tratos

La española Juana Rivas no ha entregado a sus hijos, de 12 y 4 años, a su expareja, el italiano Francesco Arcuri, y ha interpuesto una denuncia ante la Policía italiana por presuntos malos tratos del padre al menor de los niños. Así lo aseguraron a Efe fuentes cercanas al caso, que explicaron que Juana Rivas tendría que haber entregado a los niños el domingo pero que no lo hizo. En España, en agosto de 2017, cuando los menores estaban con ella en España, no los entregó al padre en la fecha prevista y estuvo casi un mes con ellos en paradero desconocido. Ha sido condenada por ello a cinco años de prisión.

Juana Rivas (EFE).

Rivas, condenada a cinco años de prisión y seis sin la patria potestad de sus hijos por sustracción de menores en España, descubrió, según ha hecho constar, un hematoma en la espalda del pequeño, por lo que ha interpuesto denuncia ante los Carabinieri, en la que solicita como "medida cautelar urgente" que los niños vayan a una "casa familia", un centro público para casos en los que hay riesgo de violencia, mientras la autoridad judicial examina la denuncia y su fundamento.

Los niños permanecen con la madre, conforme han explicado también desde su equipo jurídico, en el marco del derecho que tiene esta última a tenerlos, en sus estancias en Italia, durante siete días consecutivos seguidos, siempre y cuando vayan al colegio, a unas dos horas de Cagliari, extremo este último que no se ha producido este lunes, ante este "hecho grave" que se "está denunciando".

En Italia está abierto también el procedimiento para decidir sobre la custodia de los niños. La madre de Maracena ya presentó hace unas semanas una denuncia sobre supuesto maltrato del padre a los niños y permanece "sin tramitarse" en este país la denuncia por presunta violencia de género que puso en Granada en verano de 2016 y que fue remitida al país alpino.