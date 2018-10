"Es muy duro perder a un hijo en circunstancias naturales, pero lo es más cuando es fruto de la falta de humanidad". Son las duras palabras de Puri Castro tras conocerse la detención de los presuntos autores del crimen de su hijo. Iván Castro fue hallado muerto en un garaje de Langreo, en Asturias, en diciembre de 2017, con dos disparos en la cabeza y uno en el tórax. La que era su novia desde la adolescencia, Marta, rota de dolor, acompañó a la familia del joven en aquellos difíciles momentos y después desapareció. Lo dejó todo para irse a vivir con Nelson, su amante, a Oviedo. A los familiares de su difunto novio los bloqueó en las redes sociales y nunca más supieron de ella, a pesar de que días después del funeral de su pareja, confesó estar supuestamente embarazada de él. Ha sido detenida junto a Nelson por la presunta implicación de ambos en la muerte de Iván.

Marta y Nelson (Yona Castro Verdejo/Facebook)

"Nada justifica privar a un ser humano de su vida y no logro comprender cómo una persona con la que has vivido y amado puede convertirse en tu peor enemiga", señala Puri en la carta que ha publicado a través de Facebook. Desde que tuviera lugar el asesinato de Iván, la Policía ha estado intentando atar cabos para resolver el crimen, y diez meses después lo ha logrado. El pasado jueves la policía de Asturias llevó a cabo la detención de Marta y Nelson por su relación con la muerte de Iván. A pesar de que todas las hipótesis estaban abiertas, "a día de hoy podemos decir que el móvil era de tipo pasional", indicaba el Jefe Superior de Policía de Asturias, Jesús Herranz Yubero.

RELACIONADO: Otras noticias sobre sucesos

"A quienes me han arrebatado a mi hijo, no puedo sino decirles que me dan lástima. Un corazón tan negro y un alma tan putrefacta seguro les condenarán a ser personas infelices y desgraciadas el resto de su vida. Mi hijo ya descansa, pero espero que su recuerdo les persiga cada día de su vida. Que el remordimiento no les deje conciliar nunca más el sueño", continúa la madre de Iván.

Iván Castro (Puri Castro/Facebook)

Marta tenía 28 años cuando Iván murió y, según apunta 'El Comercio', llevaba una doble vida. Oficialmente era novia de Iván, aunque de forma clandestina también estaba con Nelson, un taxista de Morcín y Riosa, dos localidades asturianas. El arma homicida todavía no ha aparecido ni tampoco Nelson, que sí ha confesado ser el autor de los hechos, ha dicho dónde está. Marta fue detenida como cómplice. "Me queda el consuelo de que los responsables ya tienen nombre, apellidos y rostro. Y digo en referencia a la que fue pareja de mi hijo que tiene solamente un rostro, porque la persona que yo conocí murió en el preciso instante en el que contribuyó con la materialización de un acto tan vil y despreciable", indica Puri en el texto.

Iván Castro estaba diagnosticado de un linfoma de Hodking, una enfermedad que le dejó en dos ocasiones en estado muy crítico y que le produjo la esterilidad, un hecho por el que a su familia les sorprendió la noticia que Marta les dio poco después del fallecimiento: estaba embarazada. Además, él apenas podía salir de casa debido a su estado de salud, por lo que la persona o las personas que acabaron con su vida sabían que aquel 7 de diciembre de 2017, Iván haría una excepción. La investigación continúa a la espera de aclarar extremos como cuál fue el móvil de este asesinato, mientras la familia de Iván asimila el duro varapalo de saber que la que era novia de su hijo está implicada.