¡Eureka! Gracias a su intuición Morgan ha descubierto un rarísimo mineral fruto del impacto de un meteoro

Morgan Cox es una joven estudiante de la Escuela de Escuela de Geología y Ciencias Planetarias de la Universidad de Curtin, en Australia, que hace unos días descubrió un extraño mineral difícil de encontrar en la Tierra. Se trata de reidite, un material que, según ha explicado la universidad desde su página web, solo se había localizado en otros seis puntos del planeta con anterioridad, y ninguno de ellos se encuentra en Australia.

Morgan Cox (Univesidad de Curtin)

El descubrimiento ha sido posible gracias a la intuición de la joven universitaria. Un día, Cox sugirió volver a analizar unas muestras tomadas hace 17 años del cráter Wooeleigh, cerca de la Bahía Shark. Las herramientas necesarias en el laboratorio han mejorado notablemente desde entonces, por lo que la joven pensó que podrían estudiar más en profundidad los materiales, y acertó. "Cuando volvimos a estudiar estas rocas, lo hicimos con mejores herramientas que hace veinte años y encontramos partículas microscópicas del mineral reidite", señala Aaron Cavosie, supervisor de investigación de la universidad, a la 'BBC'.

El reidite es un mineral más difícil de encontrar que el oro y los diamantes, aunque no tan valioso, que solo se forma en rocas que han sufrido una extrema presión por el impacto de meteoros que llegan desde el espacio y colisionan con la corteza de la Tierra. La presión es lo que convierte al reidite en un mineral "extraño", ya que antes se trata simplemente de zircón, un mineral común muy semejante al diamante.

Tal y como indica Aaron Cavosie a la 'BBC', lo más importante de este singular hallazgo no es solo que se trate de un material muy difícil de encontrar en la Tierra, sino que lo haya llevado a cabo una estudiante. "Esta es una gran historia porque ella no es una investigadora graduada sino una de nuestras estudiantes llevando a cabo un proyecto especial", indica. El reidite no es un mineral que se busque expresamente, sino que simplemente se encuentra por casualidad.

Morgan Cox no ha terminado la carrera y ya está forjando una prometedora vida profesional que ha arrancado con un singular descubrimiento. "Morgan termina el proyecto con nosotros este año y quiere hacer un doctorado en Ciencias Planetarias, no puedo pensar un mejor comienzo para su carrera", zanja el supervisor de investigación de la universidad. La curiosidad y el interés de Cox harán de ella una gran investigadora.