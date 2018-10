A la venta la original y mítica chaqueta que Michael Jackson usó en 'Billie Jean'

La chaqueta de traje original usada por Michael Jackson durante las actuaciones de 'Billie Jean', el "exitoso y más representativo" tema del Rey del Pop en su gira 'Dangerous World Tour', que tuvo lugar entre junio de 1992 y noviembre de 1993, ha sido puesta a la venta en el portal malagueño todocoleccion.net por un valor de 3.500 euros. En concreto, se trata de una chaqueta metálica, en perfecto estado de conservación, hecha a medida para el cantante por Bill Whitten, su diseñador de vestuario en la mencionada gira.

Se trata de una chaqueta metálica, en perfecto estado de conservación (todocoleccion.net).

Así, está confeccionada en seda negra y cubierta de lentejuelas de color negro cosidas con hilo transparente al tejido de la misma. En el interior de la chaqueta se puede apreciar igualmente las iniciales 'M. J.' y 'D. 3' escritas a mano, según han detallado a Europa Press desde todocoleccion.net. Su vendedor, Julio Carabias Garrido, de 42 años, explica que es un admirador del artista desde mediados de los años 80 y adquirió el artículo, a través de un coleccionista privado italiano fanático del cantante, que lo puso en subasta.

"Nací en el 76, soy fan de Michael desde casi toda mi vida", por lo que "desde el momento en que vi la chaqueta quise que fuera mía y, por suerte, pude hacerme con ella", ha asegurado, al tiempo que ha lamentado "no haber podido estar en ninguno de sus conciertos". "Es algo que ya no será posible, es una espinita que tengo clavada", ha apostillado. La prenda dispone de su correspondiente certificado de autenticidad: una carta firmada por el propio Frank Dileo y dirigida al Sr. William Spencer, director de Unicef en aquella época, mediante la cual Dileo dona a Spencer esta chaqueta con motivo de un acto de beneficencia de la fundación de ayuda humanitaria para recaudar fondos. Además, se incluye un segundo documento con las fotografías de la chaqueta y el sello de Frank M. Dileo.

Carabias asegura tener "sentimientos encontrados" respecto a su puesta en venta. "Por un lado, si no pudiera venderla seguiría contento, porque le tengo mucho aprecio a la chaqueta; pero por otro, si se vendiera, mi mujer comenzará a someterse a un tratamiento de fertilidad", ha explicado el vendedor de todocoleccion, quien agrega: "Es un artículo único que cualquier fan del Rey del Pop querrá tener". El vendedor ha recordado "perfectamente, como si fuera ayer" el día en que Michael Jackson falleció. "Fue mi socio quien me dio la noticia al llegar a la oficina y puedo asegurar que, después de la muerte de mis padres, es la pérdida que más he sentido".

"Me acuerdo de él muchos días, aunque al menos sigo escuchando sus canciones y, en parte, puedo sentir que sigue vivo. Realmente puedo imaginarme al Rey del Pop dentro de esta chaqueta bailando su mítico 'Billie Jean'", ha concluido.