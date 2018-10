La eurodiputada de Ciudadanos Carolina Punset deja el partido

La eurodiputada de Ciudadanos Carolina Punset ha anunciado que abandona el partido por la deriva "machista" y "ultraliberal" que, según critica en su carta de despedida, ha adoptado la formación liderada por Albert Rivera. Punset comunica su decisión de solicitar la baja de Ciudadanos en una dura carta distribuida en redes sociales en la que la eurodiputada carga contra la dirección del partido, de la que no comprende "cómo puede uno acostarse socialdemócrata y levantarse ultraliberal".

Reprocha también a la dirección que en esta deriva siente "vergüenza" como feminista cuando se está más cerca de "Hazte Oír" (EFE).

"Se han dado tantos bandazos que se ha conseguido hacer olvidar a la opinión pública de dónde venimos y a dónde vamos. Hemos pasado de mantener posturas tibias contra el nacionalismo para intentar ganar el voto del catalanismo moderados a ser los más españolistas de todos", sigue Punset en la carta en la que recrimina que "pasear" banderas va contra el ADN del partido en el que ella se alistó. Precisamente, sobre el tema de Cataluña muestra algunas de sus discrepancias con el partido, pues "todo lo que no sea la aplicación del 155 del señor Rivera es señalado con el dedo".

"Te riñen, por hablar con Puigdemont, con personas de ERC, con cualquiera que no esté en el bloque del 155. Penoso. Así de claro y así de conciso. Penoso. Te espían, tal cual hacen agentes de la KGB", subraya. La eurodiputada también carga contra el voto en contra a la moción de censura al Gobierno de Mariano Rajoy. "No facilitar la salida de un gobierno corrupto es igual a ser cómplice de la corrupción. Con esa moción, vi a mi jefe más enfadado y descolocado que al propio Rajoy. Dice mucho".

Reprocha también a la dirección que en esta deriva siente "vergüenza" como feminista cuando se está más cerca de "Hazte Oír" al hablar de violencia en el ámbito familiar en lugar de terrorismo machista, o cuando se niega la necesidad de listas paritarias. "No me cabe en la cabeza la defensa acérrima para legalizar los vientres de alquiler", continúa Carolina Punset a la que también "se le revuelven las tripas" cuando Ciudadanos habla de "regular" la prostitución. Punset lamenta que Cs haya escogido pelear únicamente por el voto de la gente de derechas "o mejor dicho, muy de derechas" lo cual supone, dice, "abdicar a políticas sociales, educativas o económicas que beneficien al conjunto de la población y no solo a unos pocos".

"No ha habido interés alguno en atraer al proyecto a gente moderada, relevante y significativa", añade antes de insistir que si hubiera existido el partido hubiera corrido el peligro de poner al descubierto la "mediocridad" de algunos líderes "cómodamente arropados por la estructura piramidal, fuertemente jerarquizada y construida de arriba a abajo, donde la comunicación transversal y ascendente se ignora e, incluso, se persigue". Al final de la carta, Carolina Punset desea lo mejor a lo personal a sus excompañeros y reconoce que fue un honor ser diputada en las Cortes Valencianas.