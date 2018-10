Una multitudinaria marcha en protesta por el cierre de Alcoa en A Coruña

Cerca de cuatro mil personas, según la Policía local, se han concentrado hoy en la ciudad de A Coruña para participar en una masiva protesta por la controvertida decisión de la multinacional estadounidense Alcoa de cerrar sus fábricas de aluminio en Avilés (Asturias) y A Coruña. La marcha ha partido de la plaza de La Palloza y ha finalizado en la sede de la Delegación del Gobierno en Galicia y, la misma, ha estado secundada por distintos representantes del ámbito político, económico, social y sindical, aparte de por la ciudadanía en general.

(EFE).

La protesta se inició con un poco de retraso sobre la hora prevista, fijada a las once de la mañana, y lo hizo amparada bajo los lemas "Alcoa no se cierra" y "Estabilidad energética y futuro para la industria". Transcurrió encabezada por miembros del comité de empresa, que portaban camisetas naranjas con la leyenda "No al cierre", y hubo total normalidad, sin incidentes. A los representantes de los trabajadores los seguían los líderes de los diferentes partidos políticos que han querido dar una muestra de unidad en esta acción reivindicativa.

Tras ellos, los empleados y parientes de empleados de la empresa y, por último, particulares anónimos que han querido estar apoyando en estos duros momentos. "Alcoa, escucha A Coruña está en lucha", "No tenemos miedo, somos gallegos" o "Alcoa culpable, nos vemos en la calle" fueron algunas de las consignas que se corearon en el transcurso de esta importante reivindicación en la calle. Las movilizaciones, en sus diferentes modalidades, continuarán la semana que viene y se mantendrán hasta que haya una solución para los cientos de trabajadores de Alcoa, tal y como han anticipado.

El presidente del comité de empresa de la planta de Alcoa en A Coruña, Juan Carlos López Corbacho, ha hecho hincapié en este día donde el sol se ha dejado ver en que tendrán el suficiente resuello para plantar cara: "Estamos bien, con todas las fuerzas del mundo y dispuestos a luchar". Ha contado que si ya trabajando lo hacen veinticuatro horas, a turnos, comiendo y durmiendo cuando se puede, pues en este momento luchar "no es que sea un caramelo" lógicamente, ha matizado, pero "estamos dispuestos a llegar hasta los últimos extremos". El alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro (Marea Atlántica), ha señalado que no hay "facciones ni divisiones" en una tierra que "está con su gente, y desde hoy hasta que el conflicto se solucione todos somos trabajadores de Alcoa".

La diputada de En Marea por A Coruña en el Congreso, Yolanda Díaz, a su lado, ha hecho hincapié en la defensa de los sectores productivos, ha reclamado la retirada inmediata del ERE y ha pedido seguir en pie "luchando, en estos días claves", para con ello "demostrar que es una indecencia dejar a nuestra gente tirada". El secretario general del PSdeG, Gonzalo Caballero, que ha aplaudido la "manifestación multitudinaria", ha pedido que este problema se convierta en una "cuestión de interés nacional" y que se trabaje en un frente común de defensa de esta actividad y de sus puestos de trabajo.

El diputado y secretario de Sociedad Civil y Movimiento Popular de Podemos, Rafa Mayoral, ha tildado de "absolutamente inadmisible" lo que está ocurriendo y ha indicado que no puede continuar "la cascada de cierres de empresas", porque "la sangría es inadmisible".

Con él, el diputado de Unidos Podemos en el Congreso y candidato a la secretaría general de la formación morada en Galicia, Antón Gómez-Reino, ha mostrado su solidaridad y respaldo, y ha dicho, en términos generales, que con los trabajadores de Alcoa está "todo un país detrás". La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha reclamado hoy una tarifa eléctrica gallega que beneficie a empresas y usuarios, ha indicado que ve "inconcebible" los vetos a la misma, máxime cuando "en Euskadi existe la tarifa para abaratar el recibo de energía y no cierra ninguna empresa".

Y la candidata del PP a la Alcaldía de A Coruña, Beatriz Mato, ha pedido que la unidad mostrada, de todos "tirando en la misma línea", se mantenga hasta "conseguir lo que queremos", que la actividad de las plantas de Alcoa en A Coruña y en Avilés "continúe viva" y que "sigan vivos también los puestos de trabajo".

La protesta se ha producido un día después de que los gobiernos de Asturias y Galicia iniciasen contactos en firme para tratar de revertir la postura de Alcoa. También los ayuntamientos de esas dos ciudades afectadas aprobaron iniciativas de rechazo.