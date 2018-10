La gota fría pone en alerta roja a Málaga

Un total de 15 provincias de seis comunidades autónomas continúan hoy en alerta por lluvias, en el caso de Málaga con nivel rojo (riesgo extremo), ante la posibilidad de que se recojan 120 litros por metro cuadrado en doce horas en la costa y valle del Guadalhorce. En alerta naranja (riesgo importante), por una precipitación acumulada de hasta 50 litros por metro cuadrado en una hora y 140 litros en doce horas, continúan las provincias de Castellón y Tarragona, después de que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) retirara en la tarde de ayer el aviso rojo.

También tienen activada la alerta naranja las provincias andaluzas de Almería y Granada, donde se pueden recoger 40 litros por metro cuadrado en una hora y hasta 90 en doce horas. El resto de Andalucía, salvo Huelva y Jaén, está bajo aviso amarillo (riesgo) por acumulaciones de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora y hasta 70 en doce horas, mientras que el viento, que podría soplar con rachas de hasta 70 kilómetros por hora, ha activado el aviso amarillo en las sierras de Cazorla y Segura (Jaén).

La situación ha mejorado también en Alicante, Valencia y Murcia, donde hoy se mantiene el nivel de aviso amarillo por lluvias y/o tormentas que podrían dejar 20 litros por metro cuadrado en una hora y 60 en doce horas. Por último, Ávila, Salamanca y Cáceres tienen activado el aviso amarillo por acumulaciones de hasta 15 litros en una hora.

La Aemet ha rebajado las alertas para este domingo, en que sólo ocho provincias de Andalucía, Castilla y León, Extremadura y Región de Murcia mantendrían activado el aviso amarillo por lluvias de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora y 60 en doce horas.