Premios Princesa de Asturias 2018: Alma Guillermoprieto, la reportera apasionada y comprometida que explica América Latina

En los tiempos vertiginosos de Internet y las redes sociales, Alma Guillermoprieto reivindica el periodismo "de voz calmada" como un instrumento vital para la democracia y cada vez más necesario en el mundo moderno. Nacida en 1949, llegó al reporterismo por casualidad, pero le ha dedicado 40 años de trabajo y hoy es la razón de su vida. El jurado que le otorgó el Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades considera que "representa los mejores valores del periodismo en la sociedad contemporánea con una escritura clara, rotunda y comprometida" que ha dedicado fundamentalmente a explicar la compleja realidad de América Latina.

Alma Guillermoprieto durante un encuentro en Asturias con jóvenes periodistas (Fundación Princesa de Asturias).

Alma Guillermoprieto, que emigró junto a su madre a Nueva York cuando era adolescente, era bailarina y traductora y nunca había pensado en hacer periodismo. La pasión por contar historias la asaltó durante un viaje a Nicaragua, coincidiendo con la revolución sandinista en los años 70. Acompañaba entonces como intérprete a un reportero británico, pero el prestigioso diario 'The Guardian' le pidió a ella una nota y casi sin darse cuenta terminó convertida en la corresponsal de este medio durante el conflicto. Desde entonces no ha parado de escribir.

Otro de los hitos de su carrera periodística se produjo en 1982 cuando fue una de las dos reporteras que desveló, en este caso en 'The Washington Post', la masacre de civiles en El Mozote (El Salvador) por parte del Ejército salvadoreño. Los funcionarios finalmente reconocieron la matanza, cuyos detalles se corroboraron muchos años después al descubrirse las fosas comunes. Tras un breve periodo como responsable de la corresponsalía para América del Sur del semanario 'Newsweek' en los 80, decidió continuar su carrera como independiente. Desde 1989 ha escrito sobre América Latina para 'The New Yorker' y 'The New York Review of Books' y varias publicaciones en español.

Ha escrito, entre otros temas, sobre Sendero Luminoso en Perú, el terrorismo de Estado en Argentina, el conflicto civil y el narcotráfico en Colombia y las guerras de la droga en México. Su primer libro fue 'Samba' (1990), sobre su tiempo en una escuela en Mangueira, cerca de Río de Janeiro, al que le siguieron varios que recogen sus crónicas como 'Al pie del volcán te escribo' (1995), 'Los años en que no fuimos felices' (1998), 'Las Guerras en Colombia: tres ensayos' (2000) o 'Desde el país de nunca jamás' (2011), una selección de textos escritos entre 1981 y 2002. Otros de sus títulos son 'Historia escrita' (2001), 'La Habana en un espejo' (2005), '72 migrantes' (2011) y 'Los placeres y los días' (2015).

Alma Guillermoprieto durante su encuentro con alumnos de instituto en Asturias (Fundación Princesa de Asturias).

Primera de las galardonadas en llegar a Oviedo esta semana, la reportera ha mantenido un encuentro en el IES Sánchez Lastra de la localidad asturiana de Mieres con alumnos de distintos centros de la región que han participado en el programa escolar "Toma la Palabra". En respuesta a preguntas de los estudiantes Guillermoprieto ha subrayado que Estados Unidos y América Latina están "más unidos que nunca", debido al intercambio de viajeros, residentes y culturas, a pesar de lo que quieran decir algunos políticos "alejados de la realidad".

Otro de los temas más comentados por la periodista ha sido el narcotráfico, al considerar que, en parte, ha llegado a transformar la sociedad latinoamericana en los últimos veinte años. Desde su punto de vista, el auge de este problema también ha tenido como consecuencia una oleada de violencia machista en esta zona. Por este motivo, ha lamentado la popularidad de ciertas series que han ensalzado la figura de los principales narcotraficantes latinoamericanos, ya que "no tienen nada de grandiosos" y están haciendo un daño "espantoso".