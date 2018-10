Premios Princesa de Asturias 2018: Svante Pääbo, el padre de la paleogenética

Considerado como uno de los fundadores de la paleogenética, Svante Pääbo (Estocolmo, 1955) ha dirigido el proyecto de secuenciación completa del genoma del neandertal, especie extinguida hace aproximadamente 30.000 años. El ganador del Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica ha dedicado su vida a la ciencia: cursó estudios de Historia de la Ciencia, Egiptología, Ruso y Medicina en la Universidad de Uppsala. Además, fue investigador del Departamento de Biología Celular, en el que se doctoró en 1986.

Svante Pääbo (Gtresonline).

Después realizó estancias postdoctorales en el Instituto de Biología Celular II en Zúrich, en Londres y en Berkeley. Entre 1990 y 1998 fue profesor de Biología en la Universidad de Múnich y, desde 1999, es profesor de Biología Molecular Evolutiva en la Universidad de Leipzig (Alemania). Desde 1997 dirige el Instituto Max Plack de Antropología Evolutiva de Leipzig.

El jurado del galardón considera que Pääbo es digno de tal distinción por haber desarrollado métodos precisos para el estudio del ADN antiguo que han permitido la recuperación y el análisis del genoma de especies desaparecidas hace cientos de miles de años. El biólogo sueco ha abierto un nuevo campo a la investigación, la paleogenómica, que ha hecho posible conocer la evolución reciente de numerosas especies, incluida la humana. Además, consideran particularmente relevante la secuenciación del genoma de los neandertales y el hallazgo de que genes de estos y otros humanos extintos forman parte del acervo genético de la Humanidad. Sus descubrimientos obligan a reescribir la historia de nuestra especie.

La concesión de este premio ha hecho sentir a Pääbo una desbordante satisfacción tras los duros años de trabajo y estudios que no siempre han salido como esperaba. "Me siento muy honrado de recibir el Premio Princesa de Asturias. Siento, además, humildad cuando contemplo el elenco de distinguidos académicos y científicos que lo han recibido con anterioridad. Este premio es no solo un reconocimiento para mí, sino también para los muchos estudiantes y científicos que, con su duro y, a veces, frustrante trabajo, han hecho posible recuperar genomas de organismos extintos o hace mucho tiempo fallecidos".

En los años 80, el biólogo demostró que podía analizar en ADN de momias egipcias y su estudio no quedó ahí. Svante Pääbo siguió trabajando para establecer métodos rigurosos con el fin de rescatar secuencias de ADN antiguo, una labor complicada debido al arduo proceso químico que puede originar errores durante su replicación. Su metodología ha servido para el estudio de la filogenia y la genética de poblaciones de animales extinguidos como los mamuts o los osos cavernarios. En el año 1997, logró un hito científico rescatando por primera vez datos genéticos moleculares de un fósil de homínido. Y, en el 2004, logró analizar el genoma completo de organismos extinguidos.

Entre los reconocimientos que ha recibido destacan el Premio Louis Jeantet de Medicina (Suiza, 2005), el Kistler Prize (EEUU, 2009), el Gruber Genetics Prize (EEUU, 2013), el Breakthrough Prize in Life Sciences (EEUU, 2015), el Keio Medical Science Prize (Japón, 2016), el Premio Dan David (Israel, 2017) y el Human Frontier Science Program Organization Nakasone Award (2018). También tiene la Medalla Theodor Bücher de la Federación Europea de Sociedades Bioquímicas y la Medalla de S.M. el Rey de Suecia.