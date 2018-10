La emotiva carta de la hija del guardia civil asesinado en Granada: 'Papá, jamás he sentido un dolor tan grande'

"Vengo muy triste a contarte que se te ha ido del Cuerpo el mejor". Son las emotivas palabras con las que Lucía, la hija del guardia civil que falleció este lunes tras recibir un tiro en un acto de servicio en Granada, comienza la carta que, consternada aún por el suceso, dedica a la Guardia Civil y a su padre, José Manuel Arcos, y que el diario 'Ideal' ha publicado. Tras el multitudinario funeral que tuvo lugar este miércoles, Lucía ha expresado sus más profundos sentimientos tras la pérdida de su padre, al que cariñosamente llama "mi ángel".

Lucía define a su padre como una persona amante de su trabajo, "no es porque sea mi padre, sino porque creo que jamás conoceré a alguien tan entregado y único en su trabajo. Y así se nos va... muriendo, como él dice, por 'la patria'", señala, y sigue: "no te echo la culpa, no te guardo rencor, porque sé que se ha dedicado a lo que más le gusta". "Hoy su hija te dice con el corazón en mil pedazos que gracias, que me siento orgullosa de esta familia... la que llamamos Guardia Civil. Aunque mucha gente no te quiere, no le hagas caso, no saben realmente lo que es esto, no saben que debajo de cada uniforme hay una gran persona con la valentía y el coraje de ayudar a los demás".

Rota de dolor, admite que su familia está destrozada, al igual que ella, porque "me ha arrebatado a lo más grande que yo tenía, mi guía, mis pies, mis manos, mi cabeza, mis ganas de luchar". También reconoce que siente odio, odio hacia la persona por la que su padre ya no está con ella. "Me enseñó tantos valores, tantos... Hoy siento odio, ese sentimiento se te olvidó enseñármelo, papá". Y después dedica unas sentidas palabras al fallecido, recordando a otro hemano suyo que también murió de servicio. "Ahora me dirijo a ti, mi ángel, la envidia de todos los ángeles del cielo por ser el más bonito que ha llegado. Hoy te reúnes con lo que más querías: tu padre y tú segundo hijo, Fernandillo, que como tú se fue al cielo vestido de verde".

Entre padre e hija había una relación de amor, cariño, ambos sentían "pasión" y la joven confiesa que aún no se ha hecho a la idea de estar sin él. "Escribo esto y no me lo creo. Pienso que vas a entrar por la puerta para decirme lo de siempre: '¿Qué pasa con tu rollo tontica?'", y continúa con las emotivas palabras: "Papá, jamás he sentido un dolor tan grande. Qué triste dejas a mamá y a José Antonio, qué triste dejas a toda la gente que te quiere. Si tú supieras, papá, todos me hablaban de ti y te podrás imaginar: no hay nadie más grande que tú. Todos se sienten orgullosos de ti".

"Te lo prometo, papá. Me dejas rota, no sé para dónde ir, no sé qué hacer, qué pensar ni qué decir". "La persona por la que hoy todo el mundo llora he tenido la suerte de que sea mi padre. Eres increíble y maravilloso y te lo has ganado tú, tú solito...".

La carta termina con un sentido "siempre vas a estar en mí. Te amo, papá. VIVA LA GUARDIA CIVIL y VIVA TÚ", aunque antes, Lucía no se olvida de agradecer todo el apoyo que ha recibido tanto ella como su familia tras el terrible suceso por el que este mismo jueves el Juzgado de Instrucción número 8 de Granada, en funciones de guardia, ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para el presunto autor del disparo que acabó con la vida del guardia civil, el pasado lunes, después de que le diera el alto en Huétor Vega (Granada). El individuo está investigado por los delitos de homicidio, atentado, tenencia ilítica de armas y robo y uso de vehículo a motor, según han informado desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.