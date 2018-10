¡Un 'minichef' adorable! Roman tiene solo dos años y ha enamorado a Internet con su desparpajo en la cocina

Roman Belville es un pequeño de solo dos años que ha logrado encandilar a todos con su desparpajo entre fogones. Vive con sus padres en South Bend (Indiana, EEUU), y su madre Ayla, que sube vídeos a YouTube, cuenta a la revista 'People' que al pequeño "le encanta estar en la cocina conmigo". Descubrió el talento de su hijo por accidente aunque siempre "ha interactuado conmigo con casi todo lo que cocino", explica.

Roman mientras cocina una pizza (@Ayla Jalyn/YouTube)

Roman elabora pasteles, pizza, galletas... Todo comenzó cuando Ayla no sabía que tipo de vídeo subir para cumplir con la cita que todos sus seguidores se dan en su canal cada miércoles. "Publico un vídeo todo los miércoles, y me di cuenta de que no tenía uno para esa semana. Así que pensé: 'Tal vez podría grabarme junto a él. Eso sería muy bonito'", recuerda Ayla a la revista. Y mientras ella ordenaba todos los ingredientes descubrió que su pequeño ya iba paso por delante de ella. No solo no le acobardó estar delante de una cámara, sino que le robaba todo el protagonismo. "Comenzó a hablar a la cámara. Él estaba como, '¡Hey, chicos! ¡Estamos horneando un pastel! ¡Estoy muy emocionado!' Así que pensé: Lo encenderé y dejaré que lo haga. Sólo veremos cómo va", cuenta la madre. Y, por suerte, fue genial.

A partir de ese momento, Ayla decidió ceder una "sección" al niño y su cocina dentro del canal de Youtube bajo el nombre 'El rincón de la cocina de Roman'. En los vídeos se le puede ver siempre sonriendo mientras mezcla los ingredientes con la ayuda de sus padres, que son sus pinches en la cocina y le asisten en tareas más complicadas o peligrosas para él como meter la comida en el horno o cortar con un cuchillo.

Desde que se compartió el primer vídeo del pequeño, acumula unas 500.000 visitas en YouTube. Roman toda una estrella y lo sabe. "Cada vez que conoce gente nueva, lo primero que dice es: '¿Viste el vídeo de mi pastel? ¿Viste mi vídeo de la pizza?'", comenta su madre. "No tengo ninguna duda de que acabará teniendo más experiencia en la cocina que yo. Si sigue gustándole cuando sea mayor, las posibilidades que tiene son infinitas", reconoce Ayla. Mientras, Roman seguirá enamorando a los miles de usuarios que cada semana ven sus vídeos ¡Ternura en estado puro!