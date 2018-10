Premios Princesa de Asturias 2018: Martin Scorsese, figura indiscutible del cine contemporáneo

Se mantiene en plena actividad, aunando innovación y clasicismo en su obra con maestría. Martin Scorsese es uno de los más influyentes cineastas actuales, ganador de un Oscar en 2006 por 'Infiltrados'. Ha dirigido películas aclamadas por crítica y público como 'Malas calles', 'Taxi Driver', 'Toro Salvaje', 'Uno de los nuestros', 'Gangs of New York', 'La invención de Hugo' o 'El lobo de Wall Street'. Teniendo en cuenta también su tarea para recuperar, restaurar y difundir el patrimonio cinematográfico, se puede decir de él que es una figura indiscutible del arte contemporáneo.

Martin Scorsese (Fundación Princesa de Asturias).

Así lo reconoce el jurado del Premio Princesa de Asturias de las Artes, que elogia en su acta la trascendencia de la labor creadora de Martin Scorsese. Se trata, en efecto, de uno de los directores de cine más destacados del movimiento de renovación cinematográfica surgido en los años setenta del siglo XX. Desarrolla, asimismo, una intensa y amplia tarea de recuperación, restauración y difusión del patrimonio cinematográfico histórico en todo el mundo, a través de proyectos como The Film Foundation y World Cinema Project.

Además de su faceta como director de películas de ficción, Scorsese ha firmado a lo largo de su trayectoria numerosos documentales, entre otros, 'No Direction Home: Bob Dylan', ganador del Premio Peabody, y 'Elia Kazan: Una carta a Elia'; así como 'Italianamerican', 'The Last Waltz', 'Un viaje personal con Martin Scorsese a través del cine americano', 'Il mio viaggio in Italia', 'Public Speaking' y 'George Harrison: Living in the Material World', por el cual recibió el Emmy a la mejor dirección de programación no ficcional y al mejor especial no ficción.

Actualmente está trabajando en su próxima película, The Irishman, protagonizada por Robert De Niro, Al Pacino y Joe Pesci, así como en The Rolling Thunder Revue, una película sobre la gira de Bob Dylan en 1975. Al enterarse de la concesión del prestigioso galardón, dijo: "Siempre he considerado una bendición haber podido hacer las películas que he hecho y contar las historias que he necesitado contar, con tantos colaboradores excepcionales. Ser reconocido y comprendido es una bendición adicional. Me siento profundamente honrado y agradecido por haber sido seleccionado para recibir este premio".

Este cineasta de 75 años nació en el barrio neoyorquino de Queens aunque antes de que empezara la escuela su familia se mudó a Little Italy. Sus padres, ambos de procedencia italiana, tenían vínculos con el mundo del cine. Su padre trabajaba como actor y planchador de ropa mientras que su madre era costurera y actriz. Además, como consecuencia del asma que sufría no podía jugar en la calle como otros niños, por lo que sus hermanos mayores lo llevaban a menudo a ver películas, lo que sembró en él la semilla de una pasión que le ha acompañado a lo largo de toda su vida

Martin Scorsese se ha casado en cinco ocasiones (con Laraine Brennan, Julia Cameron, Isabella Rossellini, Bárbara de Fina y Helen Morris, su esposa actual) y es padre de tres hijas, Cathy Scorsese, Domenica Cameron-Scorsese y Francesa Scorsese.