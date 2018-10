Los equipos de rescate que trabajan en la zona del noroeste de Florida, donde el pasado miércoles impactó el huracán Michael, han hallado en las últimas horas otros dos cadáveres, lo que eleva el número de víctimas mortales hasta ahora a un rango de entre 26 y 31, según informaciones periodísticas. Según el diario "Tampa Bay Times", son ya 21 las personas fallecidas solo en Florida y, si se suman las diez registradas en otros estados del sureste de Estados Unidos, las víctimas ascenderían a 31, frente a las 26 de las que habla la cadena CNN.

Aumentan las víctimas del huracán Michael al hallarse más cadáveres en Florida (EFE).

No existe un recuento oficial de víctimas de Michael, por lo que son los medios los que están haciendo esa tarea conforme a sus informaciones. El hallazgo de otros dos cadáveres en las últimas horas fue confirmado por equipos de policía que trabajan en la llamada "zona cero" de Michael, la localidad de México Beach por la que el huracán tocó tierra con vientos máximos de 250 kilómetros por hora y una crecida del mar de hasta 4,2 metros.

El nivel de las aguas están descendiendo de forma paulatina y ello ha permitido encontrar los últimos cuerpos, según un mensaje en la red social Twitter de la oficina del alguacil del condado Palm Beach (sureste de Florida), con un equipo destacado en la zona del desastre. Uno de los cuerpos se halló con ayuda de un dron y el otro fue descubierto por un perro adiestrado en rescate de personas.

RELACIONADO: El paso devastador del huracán 'Michael' deja al menos 6 muertos en Estados Unidos

El director de la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA), Brock Long, ya había anticipado que la cifra de víctimas mortales iba a aumentar con el paso de los días y el avance de la búsqueda. Michael no solo devastó una zona del noroeste de Florida, sino que también produjo inundaciones y otros problemas a su paso por varios estados del sureste del país camino del Atlántico, donde se diluyó. El ciclón se formó en el suroeste del golfo de México y muy rápidamente tomó fuerza hasta llegar a un huracán de categoría 4 en la escala de Saffir-Simpson, de un máximo de 5.

No existen todavía evaluaciones de daños materiales, pero las imágenes de México Beach y la vecina y mayor Panama City indican que son cuantiosos. "He visto fotos. Pero es difícil de creer. Cuando estás arriba, en un avión, ver la devastación total, ver que no quedan casas. Es increíble", dijo el presidente estadounidense, Donald Trump, quien este lunes hizo un recorrido por áreas de Florida y Georgia. En Florida hay aún casi 98.000 hogares, oficinas y negocios sin electricidad, en Georgia 26.182 y en Virginia 10.094, a causa de los destrozos de Michael.