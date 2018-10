Óscar Calderón, el auxiliar geriátrico que alegra las mañanas a los ancianos de su residencia con coplas

"Su nombre es Óscar Calderón y es un regalo para la gente mayor de la residencia donde trabaja. De esta manera da los buenos días. El mundo necesita más personas como Óscar, que disfruta de su trabajo y hace felices a los demás". Junto a estas palabras escritas por un usuario de Twitter se muestra el vídeo que se ha hecho viral también en Facebook, en el que se aplaude la labor del trabajador, un auxiliar del geriátrico Nuestra Señora de la Consolación de Sevilla.

Óscar Calderón durante su actuación matutina (@elimitedelbien/Twitter).

En las imágenes, mientras los mayores comparten hora del desayuno en el comedor del centro, Calderón se arranca a cantar 'Señorío', de Juanita Reina, para goce y disfrute de los presentes, que celebran el talento del hombre y le animan a seguir cantando.

El auxiliar, además de desempeñar su labor en el centro la compagina con su faceta como cantante. Hace tiempo hizo sus pinitos concursando en el programa "Se llama Copla", de Canal Sur, y cuenta con varios premios en certámenes musicales de Andalucía, tal y como ha podido saber el programa 'La Tarde', de la cadena 'Cope'. Aunque canta desde que tiene uso de razón, fue a los 18 años cuando se decidió a mostrar su talento al mundo y se presentó al programa de televisión 'Punto y Medio', presentado en aquellos tiempo por Juan y Medio, según apuntan desde el 'ABC de Sevilla'.

Actualmente, disfruta regalando un poco de su talento a los mayores de Consolación: "Nunca he dado una clase de canto, pero con la música me siento feliz y los abuelos son felices cuando se despiertan y me escuchan cantar. Eso es lo más importante", explica ante los micrófonos en la 'Cope'. Todo un ejemplo de entrega y amor no solo al trabajo, sino a las personas mayores.

