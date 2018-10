El hombre que salvó la vida de Úrsula, cuya madre murió en la riada: 'Corrí hasta ella y la cogí. No dejaba de llorar'

La familia de Úrsula, hija de la mujer que se vio sorprendida por una tromba de agua junto a sus dos hijos en el coche, pedía colaboración para buscar al hombre que había salvado la vida de la pequeña en las fuertes riadas que vivieron en Mallorca. Los medios se hicieron eco de la noticia y al final se pudo dar con este héroe anónimo: se llama Daniel Thielk y es un ciclista alemán que reside en Cala Rajada, municipio a varios kilómetros de Sant Llorenç.

Daniel Thielk, el ciclista alemán que salvó la vida de Úrsula (Captura de pantalla de 'RTL').

El martes, Daniel había decidido ir en bicicleta desde su residencia hasta el pueblo sin imaginar que las lluvias darían lugar a una gran riada. Él se pudo refugiar en una cabaña cuando de repente escuchó unos gritos "Vi a esa niña sentada sobre el agua, que la arrastraba. Habrían unos 15 o 20 centímetros de agua en ese tramo. La pequeña gritaba ‘mamá’, ‘papá’", tal y como recoge el diario 'Última Hora'. Era Úrsula, cuya madre pudo sacar a tiempo a la niña de 5 años y cuando iba a hacer lo mismo con Artur, ambos se vieron atrapados por la corriente lo que los arrastró con el coche.

En ese momento Daniel no lo dudó: "corrí hasta ella y la cogí". Se resguardaron bajo la cabaña durante cerca de dos horas, a la pequeña la tapó con un jersey debido al frío que tenía, 'no dejaba de llorar' y estaba aterrorizada. Pasado un tiempo, llegaron los servicios de emergencia y entregó a la niña y nada más se volvió a saber de Daniel. Hasta que la familia decidió dar con el hombre que le salvó la vida. En una entrevista de 'RTL', decía que no se considera un 'héroe' aunque su gesto lo valía por su rápida actuación.

Joana es una de las víctimas mortales (Facebook/GTresonline).

Todavía continúa la incesante búsqueda del pequeño Artur que ya se cumple el cuarto día para encontrarlo, se ha puesto en marcha un gran dispositivo por tierra y por mar para dar con el pequeño. El jueves los equipos de rescate habían encontrado pertenencias del niño que podrían ayudar a delimitar la zona de búsqueda.

